PSOE. CONCLUYE LA PRIMERA BATALLA DE LAS PRIMARIAS, CON TENSIÓN EN EL RECUENTO DE AVALES

Etiquetas

- Díaz logra más avales que Sánchez en 2014, según el equipo de la andaluza. La primera batalla por las primarias en el PSOE finalizará este jueves, una vez se conozca el número de avales que ha recogido cada aspirante.En las últimas horas, en los cuarteles generales de los equipos de Patxi López, Pedro Sánchez y Susana Díaz cerraban el número de firmas que habían recabado y que presentarán ante la sede federal. Según fuentes consultadas por Servimedia, la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del PSOE ha logrado el objetivo que se habían fijado de superar “con creces” el número de avales que recabó en 2014 Pedro Sánchez –cuando venció finalmente en las urnas-, 41.338 avales, por encima de los 25.238 de Eduardo Madina y los 9.912 de José Antonio Pérez Tapias, los otros dos aspirantes en aquella ocasión.Desde el entorno de la presidenta de la Junta de Andalucía cifran en “más de 40.000” el número de firmas y tachan de “espectacular” la recogida de avales de esta candidatura así como que logra mucho respaldo en todo el territorio. De hecho, hablan de que ha vencido en todas las grandes federaciones salvo en Cataluña. Alguno incluso detalla que gana en “casi todas” porque además de en Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha, vence en Madrid, Aragón, Murcia y Asturias. Sin embargo, desde la candidatura de Pedro Sánchez ponen en cuestión estos datos porque afirman que a ellos les ha ido “muy bien, más de lo esperado”, y que han logrado buenos resultados en “todos los territorios”.También recuerdan que ellos no querían plantear guerra con los avales sino en los votos, que se sabrán el día 21 de mayo. Por ello, hay socialistas que sostienen que Sánchez puede buscar el número mínimo para pasar el corte y no evidenciar que plantaban cara en esta batalla. Según han convocado los equipos a la prensa, los avales de Patxi López serán los primeros en llegar a Ferraz. Seguidamente lo harán representantes de Susana Díaz a las 11.30 y a las 11.45 horas los de Pedro Sánchez.Fuentes del equipo de López indicaron a Servimedia que han conseguido el objetivo buscado de recabar los apoyos necesarios pasar el trámite y seguir en el proceso. Por eso, llevarán una cifra de firmas superior a las 10.000 para superar el mínimo de avales que exige la norma.Actualmente, el censo del PSOE que podrá participar en este proceso es de 187.949 militantes. Por federaciones, la más numerosa es la de Andalucía, seguida de Comunidad Valenciana, Madrid, el PSC en Cataluña y Extremadura. RECUENTOSegún explica el PSOE, a las 12.00 horas se iniciará el proceso de verificación de avales que concluirá con la proclamación de las candidaturas a las primarias para la Secretaría General del PSOE. El número de avales válidos necesario para conseguir la proclamación como candidato es de 9.368.Este proceso se desarrollará en la sala Ramón Rubial de la sede socialista de Ferraz, habilitada para este fin con más de 40 ordenadores y un equipo de escáner con captura de datos, y en él participarán 55 personas que realizarán las tareas de registro, clasificación y archivo de los avales. Asimismo, se han dispuesto 3 grupos de grabación para los 3 precandidatos, de forma que se vayan grabando simultáneamente los avales de cada uno de ellos.El acceso a la sala estará controlado durante todo el proceso y solamente podrán acceder a ella los miembros de la Comisión de Ética y Garantías y del Comité Organizador, dos representantes de cada precandidatura y el personal designado para trabajar.En primer lugar, se realizará un recuento manual de los avales presentados por las diferentes precandidaturas, verificando que los impresos son los oficiales y vienen firmados por los representantes autorizados. A continuación, se les entregará un certificado con la cantidad de avales presentados para su verificación.Todas las hojas de avales presentadas serán selladas con un sello específico para esta ocasión, como medida de seguridad, de manera que no podrá verificarse ninguna hoja que no contenga dicho sello.Los avales válidos serán destruidos inmediatamente, dejando solamente los avales invalidados y sobre los que exista reclamación por alguna de las precandidaturas. Tras el recuento de avales, se comunicará desde la sede de Ferraz el resultado del mismo.