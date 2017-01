EL PSOE CONDICIONA SU RESPALDO AL PACTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS A UN 'PLAN RENOVE DE CARRETERAS'

Etiquetas

La dirección del PSOE anunció este sábado que condiciona su apoyo al Pacto Nacional de Infraestructuras impulsado por el Gobierno a un 'Plan Renove de Carreteras' para recuperar inversiones en mantenimiento y evitar problemas como los de los últimos días por el temporal de nieve y lluvia. El portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, César Ramos, exigió en rueda de prensa la inclusión de ese plan "para garantizar el mantenimiento de todas las carreteras" antes de que sea necesario "duplicar" o "triplicar" esas inversiones. Denunció que la "dejadez" del PP ha hecho perder "mucho valor patrimonial" a las carreteras españolas, unos 6.000 millones de euros desde 2011, y que los recortes en mantenimiento" están detrás del aumento de la siniestralidad. Los socialistas han pedido la comparecencia del ministro de Fomento para explicar lo que ha ocurrido esta semana en las carreteras durante el temporal. "No vamos a pedir la dimisión de nadie, pero es importante analizar lo que ha ocurrido", argumentó. Consideran "una prioridad" detectar los errores cometidos para evitar que una situación semejante se repita, y se mostró convencido de que se debió sobre todo a la "mala gestión" del PP, por lo que han registrado varias preguntas por escrito con las que esperan saber "cómo han variado los recursos del Plan Invernal y si se han aplicado o no los protocolos establecidos". "El Gobierno ha querido dar la impresión de que era inevitable" el colapso, denunció pero "no es cierto". "Era inevitable la nevada, pero no eran inevitables la mayoría de consecuencias, que son el resultado de imprevisión y mala gestión", sentenció.