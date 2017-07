MADRID. EL CONGRESO DE LOS SOCIALISTAS MADRILEÑOS SE PODRÍA CELEBRAR DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE Y LAS PRIMARIAS, A COMIENZOS DEL MISMO MES

Etiquetas

La Comisión Ejecutiva del PSOE de Madrid, que se reúne esta tarde, propondrá las fechas del próximo Congreso y de las primarias y, según explicaron a Servimedia fuentes de este partido, “aunque no está decidido todavía, se baraja que se celebre entre los días 20 y 22 de octubre”.Respecto a las primarias, se podrían celebrar el 1 de octubre y una semana después, si hubiera segunda vuelta. Además de la elección de fechas congresuales, la Ejecutiva regional aprobará también el reglamento de las primarias, que será el mismo que se aplicó en el Congreso del PSOE en el que Pedro Sánchez fue elegido secretario general. Por lo tanto, se necesitarán menos avales para ser candidato y habrá segunda vuelta si en la primera nadie obtiene más del 50% de los votos.La Ejecutiva del PSOE de Madrid también decidirá la fecha de celebración del Comité Regional que deberá ratificar y dar el visto bueno definitivo a las fechas de las primarias y el próximo Congreso. Las fechas que se barajan son el 23 o el 30 de julio. Si estas fechas salen adelante, los avales se podrán recoger a partir del 5 de septiembre y durante once días. La campaña electoral podría comenzar el 20 de septiembrePor otra parte, respecto a posibles candidatos, sólo la actual secretaria general, Sara Hernández, ha anunciado que tiene intención de presentarse a la reelección.El diputado socialista en la Asamblea de Madrid José Manuel Franco, según ha trascendido, ha insinuado que podría optar a la elección pero no lo ha confirmado oficialmente. El próximo 18 de julio se celebrará una asamblea en la agrupación socialista de Chamartín -en la que milita el citado parlamentario- en la que algunos militantes que apoyaron en las pasadas primarias a Pedro Sánchez oirán a Franco y quizá también su decisión de ser candidato.Es posible que haya más candidatos pero, al no conocerse los plazos y las normas, ninguno se ha pronunciado al respecto.