ERREJÓN CREE QUE LA CONSULTA HA DETERMINADO LOS “EQUILIBRIOS” DE FUERZAS PARA UN ACUERDO INTERNO

Etiquetas

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, cree que el resultado de la consulta sobre la forma de votación en ‘Vistalegre II’ ha determinado los “equilibrios” sobre los que se tiene que asentar un acuerdo interno que considera fundamental para responder al “mandato atronador” de entendimiento a partir de la diversidad.Errejón compareció en rueda de prensa después de que lo hiciera el secretario general, ambos para valorar el resultado de la consulta sobre la forma de votación en Vistalegre, en la que la propuesta de Pablo Iglesias se ha impuesto con un estrecho margen de poco más de dos puntos y apenas unos 2.400 votos. Sus primeras palabras fueron para celebrar la “muy alta” participación y dar la “enhorabuena” a la propuesta ganadora. A partir de ahí dejó claro que en su opinión los inscritos han pedido “entendimiento y acuerdo, no uniformidad” entendida como en los partidos tradicionales sino unidad asentada en la diversidad. “Hoy ha habido una buena expresión de en qué términos se tiene que producir” ese acuerdo,dijo, vistos los “equilibrios” de fuerzas.Explicó que anoche Iglesias y él estuvieron hablando “tomando una cerveza” y volvieron a hacerlo por teléfono una vez conocidos los resultados, y ambos entienden “perfectamente” el mensaje de los inscritos y la “obligación histórica de cuidar este proyecto” como una herramienta de cambio.Considera que la única manera de llegar a ese acuerdo es que cada uno presente sus ideas y sus propuestas organizativas y él asume la responsabilidad de hacerlo “hasta el final” para recuperar el espíritu de la “remontada” previa a las elecciones de diciembre. En su opinión, resulta fundamental salir de la lógica “plebiscitaria” que implica que cada decisión se juega “a vida o muerte, al todo o nada” y demostrar que la organización ha madurado y sus dirigentes están “juntos, multiplicando” aunque tengas ideas diferentes en algunos aspectos y así las expresen y las defiendan. “No está en cuestión” que Pablo Iglesias sea el secretario general, aseguró, sino que el debate es “qué modelo de organización y qué modelo político” necesita Podemos para sumar a quienes faltan. “Pablo Iglesias sigue siendo mi candidato a secretario general”, afirmó. "SENSIBLES A LO QUE VOTA EL CONJUNTO"Aunque Iglesias había descartado esa posibilidad, Errejón cree que la propuesta ganadora debería incorporar elementos de las otras dos que más peso han obtenido en la consulta y que coinciden en reclamar mayor proporcionalidad y descentralización del poder. “Los buenos dirigentes, y sin duda Pablo lo es, son sensibles a lo que vota el conjunto”, argumentó. Su intención, por tanto, es buscar un acuerdo en ese sentido, pero dejó claro que si no fuera posible “por coherencia” tendría que mantener las ideas que cree mejores y acatando el resultado de la consulta tendría que hacerlo junto a una candidatura al Consejo Ciudadano. Sin embargo, insistió, su tesis es que hay un mandato “rotundo” para que haya un entendimiento “desde la diversidad de ideas”. Precisó, no obstante, que el proyecto ganador tiene “toda la legitimidad para llevar adelante sus documentos” y que únicamente expresa la “sugerencia” de que “sería bueno escuchar una sensibilidad ampliamente mayoritaria” que pide una serie de cambios. Eso sí, reiteró, “quien gana conduce”. El estrecho margen del resultado de la consulta acerca el acuerdo, en su opinión, porque los inscritos han dejado claro que no quieren ser obligados a elegir entre caras sino que quieren ver a sus dos máximos dirigentes “caminando juntos”. Ha sido “un mandato atronador para que haya entendimiento y todos tenemos que estar a la altura”, alertó.