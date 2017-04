LA CORRESPONSAL DE TVE AURORA MÍNGUEZ ACLARA SU COMENTARIO SOBRE “LA RAZÓN DE MARIE LE PEN’

Etiquetas

La corresponsal de RTVE Aurora Mïnguez rectificó hoy su comentario de anoche en TVE desde París, que le ha valido críticas en las redes sociales, en el que dijo que el último atentado en la capital francesa “da la razón a Marie le Pen”.“Matizo sobre mi comentario de anoche. La realidad da votos y no razón a Le Pen”, escribió este viernes en su cuenta de Twitter la hasta ahora corresponsal de RNE en París, que ha sido nombrada nueva responsable de la delegación de TVE en Berlín.Mínguez explicó las circunstancias de su comentario: “Anoche estuve entrando simultáneamente en RNE y TVE con datos todavía confusos. Iba improvisando, sin poder reflexionar. No apoyo a Le Pen...”El Consejo de Informativos de TVE mostró en un tuit respaldo a la corresponsal. “Nuestro apoyo a @aurora_minguez que ha rectificado su lapsus de ayer. Un gesto que no es habitual y al que obliga el Estatuto de RTVE”.