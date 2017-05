PSOE. LÓPEZ CRITICA QUE DÍAZ Y SÁNCHEZ HAYAN IDO A LA “CAZA DEL MILITANTE” Y PROVOCADO UNA “GUERRA DE AVALES”

Etiquetas

El expresidente del Congreso y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, criticó este jueves que Susana Díaz y Pedro Sánchez hayan ido a la “cada del militante” y se hayan embarcado en una “guerra de avales” con la recogida de apoyos para formalizar sus candidaturas a las primarias del PSOE.Antes de participar en un acto con militantes en Madrid, López destacó que el recuento de avales que se está produciendo en Ferraz sólo certifica que ya son oficialmente tres los candidatos al liderazgo del PSOE.En este sentido, indicó que “para esto” sirven los avales, pero que, “sin embargo, por lo que hemos visto, hay quien los ha utilizado para ir a la caza del militante y provocar una guerra de avales que lo único que ha provocado es aumentar todavía más la tensión y la división que existen en el seno del PSOE”.Aludía a la escenificación de fuerzas por parte de Díaz y Sánchez, que han presentado 63.000 y 57.000 firmas, respectivamente.“Yo dije que no iba a jugar a ese juego perverso, que iba a presentar los suficientes (avales) para ser candidato, y me he limitado a esto porque este enfrentamiento no beneficia a nadie”, apuntó.Por último, López aprovechó para recordar que en su proyecto contempla la eliminación de la recogida de avales a cambio de establecer una elección a segunda vuelta para la elección de secretario general.