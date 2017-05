La CUP tacha la abstención del Govern que permite acusar a CDC en el caso Palau de "cobardía política"

Etiquetas

El diputado de la CUP Benet Salellas ha celebrado este martes el cambio del voto de la Generalitat en el Consorcio del Palau de la Música que, tras abstenerse en una segunda votación, ha permitido que la entidad cultural acuse a CDC en el caso Palau, pero cree que abstenerse en lugar de votar a favor supone una "cobardía política".

Lo ha dicho en una rueda de prensa acompañado del diputado 'cupaire' Albert Botrán, después de que el lunes de la semana pasada la Generalitat hiciera valer sus tres votos en contra de acusar a CDC, frente a los dos a favor de Ayuntamiento de Barcelona, que decayeron por la ausencia del Ministerio de Cultura al encuentro que no emitió sus dos votos.

Tras esa decisión, el miércoles, mientras los letrados de la Generalitat presentaban sus conclusiones sin incluir la acusación de CDC, en el Parlament se debatían y votaban dos propuestas de resolución de la CUP y de SíQueEsPot que instaban al Govern a pedir la acusación de los convergentes en el caso Palau.

Esa votación salió adelante con el voto a favor de todos los grupos de la oposición y la división de voto de JxSí --ERC votó 'sí' y el PDeCAT voto abstención, aunque dos de sus diputados votaron en contra--, y tras el pleno, el Ayuntamiento de Barcelona convocó una reunión del Consorcio para este martes en la que el Ministerio de Cultura ha emitido su voto a favor y el Govern lo ha cambiado por la abstención.

Los 'cupaires' asumen que el Govern cumple con lo que expone su propuesta de resolución --"cambiar el posicionamiento del Govern para facilitar la acusación de CDC"--, y aunque se muestran satisfechos, consideran que absteniéndose JxSí no ha entendido lo que está pasando.

"No entiende que perdió de 100 a 30. Esperábamos más que la abstención. Más allá de si se cumple o no con lo dijo esta cámara, es una cobardía política. No se puede abstener ante la corrupción política, no hay posición neutra ante la corrupción", ha zanjado Salellas, que ha insistido en que el cambio de posicionamiento del Consorcio esa una victoria de los agentes que han luchado por ella, entre ellos la CUP.