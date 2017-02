Caballero ve "un drama" para el partido y para Galicia que el PSdeG no tenga "dirección" y destaca la valía de Silva

Etiquetas

El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, considera "un drama" tanto para el partido como para Galicia que el PSdeG no tenga "dirección": "No hay dirección en el PSdeG, no hay voces que marquen las rutas, que reclamen hacia dónde quiere ir el partido... y esto es un drama para el partido y para Galicia porque el PSOE es fundamental para la construcción de España y de Galicia".