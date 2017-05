Caballero (PSOE) compara a Susana Díaz con un "AVE" de Andalucía y a Pedro Sánchez y Patxi López con "trenes de vapor"

Etiquetas

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha comparado este martes a la candidata a la Secretaría General del PSOE Susana Díaz con un tren de Alta Velocidad que sale de Andalucía y a los otros dos aspirantes, Pedro Sánchez y Patxi López, con "trenes viejos de vapor que ya están caducados".

A las puertas del Congreso, Caballero se ha referido así al vídeo que el exlehendari ha difundido y en el que se presenta como "solución" para evitar que se destroce el PSOE, recurriendo al clásico problema matemático de dos trenes que viajan en dirección contraria y en algún momento van a chocarse.

El regidor vigués ha admitido que existe un "choque de trenes" en el partido, si bien ha defendido que la solución a esa "confrontación" pasa por que la presidenta andaluza gane las primarias el próximo 21 de mayo.

EL MOMENTO DE PEDRO SÁNCHEZ "PASÓ"

Según ha subrayado, el "disgusto" que existe entre los militantes socialistas por haber perdido cuatro elecciones seguidas (vascas, gallegas y dos generales) no se va a resolver situando al frente del PSOE a su responsable, esto es, a Pedro Sánchez. "No tiene lógica y no es la vía --ha dicho--. La vía es poner al proyecto ganador del PSOE --el de Susana Díaz--, que es el que conecta con los ciudadanos", ha apostillado.

El alcalde de Vigo ha querido dejar claro que en su momento él apoyó a Sánchez pero para advertir, a renglón seguido, que "su momento pasó". "En el PSOE siempre hubo una norma no escrita, y es que el que pierde elecciones de forma continuada dimite. Pasó con Almunia, pasó con Rubalcaba y pasó conmigo", ha recordado.

Según ha destacado, Rubalcaba "se fue con 110 diputados" --en realidad se presentó al siguiente congreso y ganó a Carmen Chacón-- "y Sánchez, con 90, repitió, llegó a 85 y quería volver a presentarse para ir a 15, 50 o 60".

SI GANA SÁNCHEZ, HAY RIESGO DE QUE EL PSOE DESAPAREZCA

A su juicio, si el próximo 21 de mayo gana el proyecto de Pedro Sánchez, el PSOE podría no sólo correr el riesgo de continuar en esta senda de no ganar las elecciones e "ir cada vez a peor", sino también podría hasta desaparecer, como ha ocurrido con los Partidos Socialistas de Francia, Reino Unido o Grecia. "Yo quiero un PSOE como el de Vigo, con el 52% de los votos, como el de Andalucía, ganando elecciones", ha abundado.

Caballero cree que el debate de los candidatos del próximo 15 de mayor se van a confrontar proyectos "ganadores", como el de Susana Díaz y proyectos que "perdieron las elecciones" y que, además, dieron la mayoría absoluta al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, como el de Pedro Sánchez.

Caballero no ha querido concluir sin hacer mención al "gravísimo" insulto proferido por el alcalde de Calasparra, José Vélez, afín a Pedro Sánchez, y lo ha hecho para recomendar al exsecretario general que le pida que se disculpe por haber pasado una "línea roja". "No recuerdo nada similar en ningún ámbito político del PSOE y esa imagen que damos es lamentable", ha reconocido.