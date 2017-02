Caballero repite que habrá "cientos" de alcaldes en el acto con Susana Díaz pero niega buscar "demostración de fuerza"

Etiquetas

Aclara que la coincidencia con los congresos de PP y Podemos es "casual"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha insistido este viernes en que el acto que se celebrará este fin de semana en el Pabellón de la ONCE en Madrid reunirá a "cientos" de alcaldes y alcaldesas socialistas, así como presidentes de diputaciones de toda España, aunque ha precisado que no pretende hacer una "demostración de fuerza".

En una rueda de prensa, y preguntado al respecto por los periodistas, el regidor olívico ha repetido que se trata de un encuentro para hablar de "municipalismo, de financiación municipal, atención a los ciudadanos..." y una oportunidad para que los alcaldes se escuchen entre ellos, se hagan escuchar por el Gobierno, y también para escuchar a Susana Díaz, "que tiene muchas cosas muy importantes que decir que el ámbito del PSOE".

Caballero, quien ha rechazado pronunciarse sobre si este acto servirá para que la presidenta andaluza anuncie su candidatura a las primarias, ha vuelto a expresar su apoyo a Díaz: "Ya le pedí que optara a secretaria general hace dos años y medio (...) tan pronto se abra el plazo se lo volveré a pedir, creo que es la mejor candidata que tenemos en el PSOE y es fantástica".

En esa línea, ha recordado que Susana Díaz "ganó unas elecciones en un momento difícil" y ha proclamado que quiere, para el PSOE, "proyectos ganadores" como el modelo que él mismo ha implantado en Vigo (donde arrasó en las últimas municipales y gobierna con una mayoría absoluta de 17 concejales de los 27 posibles).

"COINCIDENCIA"

Sobre la elección de la fecha para celebrar este acto, y sobre el hecho de que coincida con los congresos de PP y Podemos, Abel Caballero ha precisado que la fecha es "casual". "La elegí yo, quería hacerlo cuando empezase la negociación de la financiación local", ha asegurado, y ha añadido: "ha sido una coincidencia, no sé si afortunada o desafortunada".

También ha precisado que el lugar de encuentro será Madrid porque ofrece mejores posibilidades para quienes se desplacen y "da más facilidades". "Si no, lo haría en Vigo, pero viendo que la cosa se desbordaría...", ha apuntado, y ha precisado que su convocatoria se dirigió a alcaldes, aunque si va alguien más (como cargos orgánicos del partido) "será bienvenido".

Finalmente, y sobre las palabras de Pedro Sánchez señalando que se retiraría si no gana las primarias, Abel Caballero ha eludido hacer comentarios. No obstante, ha reconocido que, una vez que el exsecretario general presentó su candidatura a las primarias "ya no es tiempo de aquel deseo", que el propio Caballero expresó, de que tuviera un lugar destacado en el PSOE porque Sánchez "está optando".