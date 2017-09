Caraballo (PSOE) sobre el proceso para el congreso: "A nadie se le ha cogido la mano para que firme y me avale"

Etiquetas

El secretario general electo del PSOE de Huelva y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa, acompañado por su equipo, y ha remarcado sobre el proceso de presentación de los avales, cuyo plazo culminó el pasado sábado, que "a nadie se le ha cogido la mano para que firme y me avale. A nadie se la ha coaccionado".

Cabe recordar que finalmente el otro aspirante a la Secretaría General del PSOE, José Martín, no los presentó, mientras que Caraballo presentó 2.567 avales, a los que hay que agregar siete que se presentaron de manera individual, unas cifras que fueron verificadas por el sistema el número necesario que sobrepasa el 20 por ciento de la militancia de Huelva, lo exigido por la normativa que regula el proceso de primarias.

Durante su intervención, Caraballo ha dejado claro que "no ha habido ninguna irregularidad en el proceso, sino que ha sido contundente", a la par que ha valorado el movimiento de la militancia que le ha propiciado la recogida del 75 por ciento de los avales, por lo que ha dado "2.567 gracias" a los que le han apoyado.

A su juicio, "ha sido un proceso de participación de todos. Aquí ya no hay grupos", ya que una vez que se conforme la nueva Ejecutiva, en el Congreso Provincial del próximo 21 de octubre, "el equipo será el de toda la provincia".

En cuanto a la reclamación de José Martín sobre la celebración de "elecciones" primarias en el partido pese a quedarse con un "16 por ciento" de avales, y sobre el anuncio de la puesta en marcha de un recurso ante la Comisión Ejecutiva Federal, al considerar que habido "irregularidades", Caraballo ha asegurado que le parece "peregrino y más que me lo pida a mí, que soy uno más, después de que el comité aprobara que el mínimo es el 20 por ciento, como lo ha hecho el 90 por ciento en España".

Sobre el recurso en concreto, ha señalado que "no lo ha presentado y que se le ha pasado el plazo para ello, 24 horas, y además no tiene mucho sentido porque no ha llegado a presentar ni los avales".

Preguntado por si en la actualidad "hay alguna brecha" en el partido, ha dejado claro que "es normal que haya ciertos enfrentamientos" pero ha dejado claro que "Huelva puede ser una de las provincia donde menos hay, casi se ciñe a las redes sociales", poniendo en valor "el esfuerzo" de su equipo para "no entrar en provocaciones". Por ello, ha considerado que "el diseño de la campaña ha sido bastante acertado; ha sido todo muy normal y no hay que hacer un mundo de esto, ya que el fin del PSOE es mejorar la vida de los ciudadanos".

"EL MEJOR EN ESPAÑA"

"Este equipo es el mejor que tiene el PSOE en España", ha subrayado Caraballo, quien ha asegurado sentirse "muy satisfecho y orgulloso" de formar parte de él porque ha contando con "gente muy vinculada" al territorio con un proyecto que "sigue abierto" hasta el próximo 21 de octubre y que "tiene que servir para seguir tiñiendo de rojo a esta provincia y transformando la sociedad".

A su vez, ha precisado que "ha sido un trabajo de todos y una explosión de júbilo esta recogida de avales", así como un proceso que "ha servido para unirnos más", reconociendo la participación de todos y de todas las agrupaciones participantes en el mismo, para transmitir a los ciudadanos "de dónde venimos y a dónde queremos ir".

"Ha sido un proceso ejemplar, participativo, abierto y muy democrático, que solo el PSOE es capaz de afrontar con garantía, un proceso que nos hace mucho más fuerte y estar a la vanguardia de la política. Por eso somos el partido de referencia", ha manifestado el líder socialista, que ha revalidado un cargo que lleva desempeñando desde 2012.

Por último, ha dejado claro que "todo se ha hecho sin abandonar a los ciudadanos", ya que "hemos seguido haciendo nuestro trabajo", reclamando las necesidades de Huelva como las infraestructuras, el trasvase del Condado, el proyecto CEUS o los planes de empleo, entre otros.

NUEVAS MEDIDAS

Entre las nuevas medidas a poner en marcha, Caraballo ha recordado la creación de la figura del Defensor del Militante que se encargará de velar por que cada nuevo militante reciba la formación adecuada, además de atender quejas, sugerencias o solicitudes de información, y la creación del Consejo Provincial de la Mujer, como un foro de participación y reflexión feminista, abierto a la sociedad, y cuyo objetivo será debatir e impulsar acciones en pro de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Además de nuevas secretarías como la de Igualdad, de la Diversidad, que coordinará el Grupo de LGTBI y promoverá la celebración del Orgullo en todas las agrupaciones locales; de los municipios más pequeños; el grupo de veteranos; de Memoria Histórica y la escuela de formación, que se denominará 'Curro López Real', figura clave del PSOE onubense.