La exministra Carmen Calvo (PSOE) dice que el TC no es la vía "más idónea" para la cuestión secesionista en Cataluña

Carmen Calvo, exministra de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero y miembro del equipo de Pedro Sánchez, ha explicado este miércoles que la Constitución alberga otras vías, "no sólo el artículo 155", para abordar la cuestión secesionista en Cataluña, y ha apuntado que acudir al Tribunal Constitucional no es el "más idóneo" porque es "el garante de todo el modelo" y "más valdría" sacar este instrumento de este conflicto.

En una entrevista con 'Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, ha dicho que el PSOE tiene que esperar para ver qué instrumentos utiliza el Gobierno de cara al proceso soberanista, pero ha asegurado que su partido apoyará lo que el Ejecutivo decida.

Asimismo, ha explicado que el PSOE defiende la unidad del Estado español y que los catalanes piden "ser una nación" y no "un Estado", por lo que, a su juicio, se debería "derivar el debate" sobre esta cuestión. No obstante, ha asegurado que el PSOE va a defender "el marco constitucional" y así se lo ha hecho llegar el secretario general socialista, Pedro Sánchez, a Mariano Rajoy "para que no tenga ninguna duda".

LO "LÓGICO" ES ABSTENERSE EN LA MOCIÓN

En referencia a la moción de censura contra Mariano Rajoy que defiende Unidos Podemos y que se celebrará el próximo 13 de junio, Calvo ha afirmado que los socialistas tienen que "abstenerse" en su votación. "Es una posición lógica y correcta para el grupo, es evidente que el Gobierno requiere de un reproche por muchas razones" ha añadido.

Asimismo, ha dicho que desde el partido "no pueden considerar" al líder del partido morado, Pablo Iglesias, como "el futuro presidente del Gobierno", especialmente porque Unidos Podemos tuvo la opción de apoyar un gobierno de Pedro Sánchez y se negó.

"Nosotros no vamos a reproducir el mismo esquema de Unidos Podemos, respetamos todos los escaños y esa obligación de respeto queda muy bien con una abstención", ha añadido, a sabiendas de que los diputados del PSOE no saben todavía si votarán en contra o se abstendrán en la iniciativa, un voto que decidirá el nuevo secretario general, Pedro Sánchez.

La exministra socialista, que estuvo al lado de Pedro Sánchez durante las primarias a la Secretaría General del PSOE, ha asegurado que su vuelta a la primera línea de la política no ha sido a cambio de un cargo. "Soy de esos excargos del PSOE que cuando no tiene cargo, sí que tiene carnet de militante", ha añadido.

"Veía a un partido que no me gustaba cómo funcionaba, y tras todos los esfuerzos que los socialistas han llevado a cabo para la modernización de este país, era el momento de poner el reloj del PSOE a la hora que tenía que tener", ha explicado Carmen Calvo.