Carmena no habla de su sucesión para desmarcarse del "ruido mediático que no deja trabajar"

Maestre, al ser preguntada si optaría al puesto de Carmena: "He dicho que no mil veces y lo digo otra vez"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dado este miércoles a la prensa una "no noticia", su rechazo a hablar de su sucesión al frente del Ayuntamiento dentro de dos años desmarcándose así del "ruido mediático que no deja trabajar".

Carmena ha comenzado su desayuno con la prensa recordando que ella no habla de política general porque cree que debe centrarse en la actividad municipal. Sobre las noticias que han salido en los últimos días sobre las peticiones para que continúe como candidata o nombres de sustitutos, la alcaldesa ha declarado que "se está creando una serie de ruido mediático que no deja trabajar".

"Queremos trabajar mucho en estos dos años (que quedan de legislatura) porque hay muchas cosas que hacer", ha remarcado pidiendo que no se desvíe la atención del trabajo municipal. Preguntada cuándo comenzaría ese debate de posibles sucesores, la alcaldesa ha opinado que "cuando concluya el periodo natural del gobierno, a lo mejor cuando falten seis meses para finalizar el periodo".

La portavoz del Gobierno, Rita Maestre, al ser preguntada si ella optaría al puesto de Carmena ha contestado que "no". "He dicho que no mil veces y lo digo otra vez", ha destacado.