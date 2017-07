Carmona dará un paso adelante de cara a la Secretaría General del PSOE de Madrid si no hay integración

Etiquetas

El concejal del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona dará un paso adelante de cara a la Secretaría General del PSOE-M si no hay integración.

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, Carmona se ha referido al próximo congreso que los socialistas madrileños celebrarán a la vuelta de verano para el que ya se han avanzado dos candidaturas a la Secretaría General: la de la actual secretaria general y alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y la del coordinador de la campaña de Pedro Sánchez en Madrid y diputado autonómico José Manuel Franco.

Preguntado por si él se va a presentar, ha afirmado que "respetuosamente" esperará a que haya "un proceso integrador en el que quepa todo el mundo". "Que no lo hay, daremos un paso adelante", ha aseverado, al tiempo que ha dicho que ya hay compañeros que le han pedido que se presente.

Lo que él quiere, ha señalado Carmona, es "liderar la integración de todos los socialistas", lo que "no quiere decir que sea candidato a la secretario general". "Si apuestan por el enfrentamiento, entonces moveremos ficha", ha apostillado.

El concejal socialista no ha desvelado si se presentará o no. "Me parecería una falta de respeto tomar una decisión en estos momentos cuando no está convocado el congreso regional", ha apuntado el socialista, quien ha dicho que él se limitará a colocarse donde le digan los militantes: "en la cola o en la cabeza".