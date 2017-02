Casado vería "muy bien" que el Gobierno invitase a Trump a viajar a España

Etiquetas

Admite que si Sánchez ganase las primarias del PSOE sería más difícil dialogar y recuerda a López que el PP fue su "analgésico" en Vitoria

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha afirmado este viernes que a él le parecería "muy bien" que el Gobierno invitase a España al nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, y que sería "muy positivo" que éste iniciase en España su gira europea, como en su día hizo George W. Bush (en 2011).

Aunque ha dejado claro que no sabe qué opinan de una posible visita el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y tampoco el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, Casado ha opinado que entre España y Estados Unidos "los lazos se tienen que estrechar".

Es más, cree que incluso sobre las cosas que no gustan de Donald Trump, "España puede ser un socio que pueda contribuir a una posición más adecuada" de Estados Unidos en su política europea o latinoamericana.

Casado ha insistido en su posición de que España debería convertirse en el "socio prioritario de Estados Unidos en la UE" una vez que Reino Unido consume el 'brexit' y deje el club europeo.

El dirigente 'popular' ha hecho hincapié en la solidez de la democracia estadounidense, con un sistema de "checks and balances" que no permite excesos, y se ha mostrado sorprendido de que desde España se intente dar "lecciones de democracia a Estados Unidos", sobre todo quienes pusieron al PP un cordón sanitario. Y ha añadido que las relaciones internacionales parten de respetar lo que han votado los ciudadanos de otros países.

LA POSICIÓN DE RAJOY, "LA MÁS INTELIGENTE"

Además, ha defendido que la posición que está teniendo el Gobierno de Mariano Rajoy con la administración Trump es "la más inteligente" y es "responsable", y ha incidido en su apuesta por el libre comercio y también por la solidaridad con México.

"No nos gusta todo lo que hace Trump, ni (Barack) Obama ni (François) Hollande, pero tenemos que ir a la geoestrategia, a los intereses comunes y compartidos y eso es compatible con llamar al presidente mexicano para expresarle toda la solidaridad con el pueblo mexicano", ha añadido.

¿LEGISLATURA CORTA?

Por otro lado, Casado ha vuelto a apelar a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para la estabilidad política y no ha querido valorar qué sucederá después de las primarias del PSOE. Eso sí, ha admitido que si los socialistas "meten palos en las ruedas y no dejan aprobar absolutamente nada la legislatura se complicaría", aunque ha añadido que eso "no tiene por qué suceder".

En este punto, ha admitido que el ex secretario general Pedro Sánchez "es una persona con la que es difícil hablar", pero que si gana otro candidato espera que "sea más fácil".

No obstante, ha dirigido críticas también al otro candidato presentado hasta ahora, Patxi López, por decir que el PSOE no puede ser "analgésico" de las políticas del PP: "El PP fue más que un analgésico cuando Patxi López fue lehendakari en el País Vasco, la memoria es frágil y nosotros estamos orgullosos".

También ha recordado que el PP ha apoyado los Presupuestos asturianos presentados por el Gobierno de Javier Fernández. "Y no porque sea el presidente de la gestora", ha añadido.

La legislatura, ha dicho, puede depender "de la inestabilidad que quiera imprimir la oposición". No obstante, también ha aclarado que si no se acuerdan los Presupuestos de 2017 pueden prorrogarse los de 2016, y más teniendo en cuenta que los de 2018 habría que empezar a trabajarlos el próximo otoño.