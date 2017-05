Casado dice que "no toca hablar" del candidato al Ayuntamiento de Madrid "hasta por lo menos dentro de un año"

Etiquetas

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha minimizado este martes el hecho de que su nombre figure como posible candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid porque, según ha dicho, ya ha aparecido en el pasado para "otras supuestas candidaturas". Dicho esto, ha recalcado que "no toca hablar" de listas electorales para los comicios de 2019 "hasta por lo menos dentro de un año".

"No hablamos ni opinamos de las quinielas. Yo me he visto en otras supuestas candidaturas y nunca les he dado mucha importancia. Tenemos una interlocución directa con las dos personas que tienen que decidir estos puestos, Cifuentes y Rajoy, y además confiamos en cómo suelen elegir a sus equipos", ha declarado Casado, después de que se perfile como uno de los posibles cargos del PP que pueden liderar la lista del PP de Madrid, según recoge el diario 'El Mundo'.

En declaraciones a los periodistas en el marco de los actos oficiales del 2 de mayo en la Real Casa de Correos, el dirigente del PP ha recalcado que tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento "hay gente muy buena" y, "cuando toque, seguro que nombran a un buen candidato" para encabezar la lista del partido a la alcaldía de la capital.

EN EL 2 DE MAYO PARA "APOYAR" A CIFUENTES.

"Soy portavoz del PP a nivel nacional en un momento muy complicado. Creo que tenemos mucho trabajo por delante e intentaremos hacerlo lo mejor posible", ha asegurado, para agregar que este martes ha acudido a los actos organizados el 2 de mayo para "apoyar" el trabajo "extraordinario" que está haciendo Cristina Cifuentes y el de José Luis Martínez Almedia, que ha sido designado nuevo portavoz en el Ayuntamiento tras la dimisión de Esperanza Aguirre.

En este sentido, ha reiterado que como representante de la dirección nacional del PP querían estar hoy en la sede del Gobierno regional para "apoyar a Cifuentes que está haciendo una labor ejemplar al frente de la Comunidad de Madrid y al frente del PP de Madrid en momentos que no son fáciles", en alusión a llamada 'operación Lezo' relativa a presuntas irregularidades en la gestión del Canal Isabel II.