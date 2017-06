Ciudadanos, sobre los resultados de las elecciones en Reino Unido: "El Brexit duro probablemente está muerto"

Etiquetas

Rivera destaca el "error" de May por adelantar elecciones en Reino Unido: "Copiar a populistas no es solución"

El responsable del área de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano, ha dicho este viernes, tras conocer los resultados de las elecciones legislativas en Reino Unido, que "el Brexit duro probablemente está muerto".

El economista se ha referido así, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, a los comicios de este jueves, en los que los conservadores de la primera ministra, Theresa May, se han impuesto pero han perdido la mayoría absoluta en el Parlamento, y los laboristas de Jeremy Corbyn han mejorado sus apoyos.

Para Garicano, los resultados cosechados por el Partido Conservador de May --que planteó las elecciones con el objetivo de reforzar su figura para negociar el Brexit-- van a traer "cosas buenas para España".

El economista de la formación 'naranja' ha dicho que espera una "salida más suave" de la que pretendía May cuando tomó "una decisión clave", decidiendo "unilateralmente salir del mercado único y la unión aduanera". "Era una salida muy dura, que no creo que vaya a ser ya la guía", ha opinado.

Así, ha señalado que la negociación de Reino Unido con la Unión Europea se parecerá al modelo suizo, basado en tratados bilaterales en el ámbito comercial, o al de Noruega, que pertenece al mercado único europeo. "Ya no va a ser el Reino Unido una isla perdida en mitad del Atlántico", ha asegurado.

Además, no cree que May vaya a presentar su dimisión pese a no cosechar los resultados que esperaba, porque "dejaría al Reino Unido sin Gobierno" en una situación complicada. "Yo no pienso que vaya a dimitir", ha espetado.

Por otro lado, ha valorado de forma positiva los resultados en Escocia, donde "hay una clara mayoría de votos para los no independentistas". Con todo, ha dicho que estos comicios son un poco "agridulces" por la salida del Parlamento británico del liberaldemócrata Nick Clegg. "Lo siento muchísimo", ha añadido.

MAY COMETIÓ UN "ERROR"

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que "los conservadores cometieron un error" cuando ejecutaron el Brexit y posteriormente "adelantando las elecciones".

El líder del partido 'naranja' ha compartido un mensaje en su cuenta personal en 'Twitter' en el que ha asegurado que "copiar a los populistas no es solución".