Ciudadanos trabaja en un pacto antitransfuguismo en la Comunitat que prevé presentar antes de verano

Ciudadanos Comunitat Valenciana está trabajando en un pacto antitransfuguismo que establezca garantías ante este tipo de casos, especialmente en el caso de las diputaciones provinciales, que prevé presentar antes de verano con la intención de que pueda aplicarse en la presente legislatura.

Así lo ha avanzado la portavoz del grupo parlamentario en las Corts, Mari Carmen Sánchez, en un encuentro con los medios en el que ha explicado que el gabinete jurídico está trabajando en ese pacto, que data inicialmente de 1998 y fue revisado en 2000 y 2006, para establecer mayores garantías y dado que no fue firmado entonces por formaciones como Ciudadanos o Podemos, por ejemplo.

Sánchez ha señalado que en el caso de los ayuntamientos se establece claramente que las actas son personales, pero ha mostrado sus dudas respecto a los diputados provinciales, dado que son elegidos para formar parte de las diputaciones como ediles de un determinado partido, poniendo como ejemplo el de Fernando Sepulcre en Alicante.

La 'síndica' también ha adelantado que su grupo ya ha presentado por registro de entrada en las Corts Valencianes una iniciativa para poner fin a los aforamientos, que cuenta con la firma de Podemos y que implicaría una reforma del Estatuto de Autonomía. También precisa de modificación la reforma electoral que se está tramitando en el Parlamento valenciano para rebajar la barrera electoral del 5 al 3 por ciento.

También se ha referido al bloqueo en la elección de miembros del Consell Jurídic Consultiu (CJC) tras nueve meses y ha ironizado al asegurar que puede que sea un buen momento "para dar a luz". Aunque aún no se ha sentado con la Dirección a hablar este tema ni tampoco con el resto de grupos, apuesta por ser "más flexible" porque la paridad "no puede ser un problema para ningún grupo" y si hay que presentar otro candidato habría que estudiarlo.

"VISUALIZAR MÁS LOS FALLOS DEL CONSELL"

Esas son algunas de las iniciativas que ha puesto en marcha el partido del que Sánchez ostenta ahora el liderazgo a nivel político --la representación orgánica está en Fernando Giner y ambos tienen "claro" su espacio-- tras sustituir a Alexis Marí en la Sindicatura de las Corts.

Su estrategia pasa, ha explicado, por "hacer más oposición, visualizar más los fallos del Consell" y desmarcarse al mismo tiempo del PP, que "tampoco puede sacar pecho de nada". No obstante, ha defendido que "hay que llevarse bien con todos los grupos" y ha advertido que a nivel de propuestas en Corts no van a ser sectarios, como no lo han sido hasta la fecha.

NO SE PLANTEA POR AHORA SER CANDIDATA

Sobre si se plantea ser candidata a la Generalitat en 2019, ha asegurado que ahora mismo ni se lo plantea y si, llegado el momento, ve que "el viaje ha sido positivo" y puede aportar más, se presentará a las primarias, pero es una "mujer de partido" y no le importa estar en primera o segunda fila, donde más pueda aportar al proyecto.

Mari Carmen Sánchez ha asegurado que el clima en el grupo parlamentario es de tranquilidad y debe trabajar para visualizar el liderazgo de Ciudadanos. Espera, ha dicho, que el líder de la formación, Albert Rivera, acuda pronto a la Comunitat, pese a su apretada agenda.