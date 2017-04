Collboni dice que el 86% de barceloneses ve positivo el turismo según una encuesta municipal

Etiquetas

Asegura que votará a Pedro Sánchez en las primarias del PSOE

El líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona y teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha explicado que el consistorio hará pública en los próximos días una encuesta que muestra que el 86% de los barceloneses "creen que el turismo es positivo para la ciudad".

En una entrevista este jueves en TV3 recogida por Europa Press, ha admitido que estas cifras varían por barrios, ya que mientras el 70% de los vecinos del Gòtic creen que el turismo ha llegado al límite, el 70% de quienes viven en Nou Barris creen que la ciudad "aun puede acoger a más turistas".

El socialista ha resaltado que el turismo es importante para Barcelona porque supone el 15% de la riqueza de la ciudad, aunque algunos barrios tienen una presión "que no es sostenible en el tiempo".

Por ello, ha reclamado que Barcelona pueda quedarse el cien por cien de lo que recauda de la tasa turística, y ha lamentado que la ciudad solo reciba la mitad cuando el resto de ciudades europeas la reciben completa.

PRIMARIAS SOCIALISTAS

Preguntado por las primarias del PSOE, ha explicado que votará a Pedro Sánchez porque es "quien ha planteado un proyecto más diferenciado y nítidamente alternativo a la derecha".

Aún así, ha asegurado que los tres candidatos son válidos y Susana Díaz "ya ha demostrado que puede ganar a la derecha y gobernar, como ha hecho en Andalucía".

Sobre las palabras del líder del PSC, Miquel Iceta, en el comité federal del PSOE --asegurando que votar 'no' a la investidura de Mariano Rajoy fue un accidente-- Collboni ha dicho que creían firmemente en votar de esa manera: "Lo que es un accidente es no conseguir tener la misma posición" porque no es una opción deseable.