La Comisión de Investigación pasa a ser secreta cuando comparezcan los empresarios de Aparcamientos CIBIR

La Comisión de Investigación sobre el contrato del Parking del CIBIR será secreta en su sesión de este jueves, 11 de mayo, cuando comparezcan los empresarios de Aparcamientos CIBIR.

La decisión, votada al inicio de la sesión de hoy, en la que comparece el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha sido propuesta por la diputada 'popular' Concha Arruga y ha contado con el apoyo de Ciudadanos.

Han votado en contra los diputados de PSOE y Podemos. La votación, por tanto, ha quedado con cuatro votos a favor y tres en contra, lo que hará que este jueves los medios de comunicación no puedan escuchar el desarrollo de la intervención e informar sobre ella.

La diputada del PP ha explicado que la propuesta pretendía evitar que "se pueda ofrecer de ellos una imagen no deseada". En concreto, se refería a Félix Hernáez del Campo y Jose Luis Ortega, de Construcciones Zenon.

La petición de los populares se restringe a personas que no sean políticos. A su juico, el objetivo del Parlamento es "cuestionar políticamente a un gobierno" y ha abogado por que "no se perjudique a personas no vinculadas a la política".

Ciudadanos, en boca de Tomás Martínez Flaño, ha estado de acuerdo para evitar "daños colaterales de la comparecencia pública de empresarios".

El diputado de Podemos Germán Cantabrana se ha posicionado en contra, porque ha creído que un "grupo empresarial que participa en un contrato público no es ajeno al control de la ciudadanía". Además le ha "extrañado profundamente este cambio de criterio" y se ha preguntado si se debe a una "relación personal".

La diputada del PSOE Nuria del Río se ha mostrado en contra, y también ha manifestado su "extrañeza". "Nuestro planteamiento es el contrario porque el nombre de estas personas ya ha aparecido en los medios" y "cuanto más abierta y transparente" sea más se facilitará "aclarar todas las cosas".