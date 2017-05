Comité Ejecutivo del PP cántabro ratificará hoy el cambio de portavoz parlamentario, impugnado por Van den Eynde

Etiquetas

El relevo se volverá a votar porque Van den Eynde adujo como razón de impugnación del acuerdo de 11 de mayo que no estaba en el orden del día

El actual portavoz del grupo popular en el Parlamento regional, Eduardo Van den Eynde, ha impugnado ante el Comité Regional de Derechos y Garantías del PP de Cantabria el cambio de portavoz acordado el pasado 11 de mayo por el Comité Ejecutivo regional del partido y este órgano ratificará esta misma tarde, con una nueva votación, la decisión que adoptó hace doce días.

Así lo ha anunciado en un comunicado el PP de Cantabria, que ha explicado que ayer, lunes, por la tarde Van den Eynde remitió un escrito dirigido al Comité Regional de Derechos y Garantías impugnando la resolución de 11 de mayo por la que se acordaba que la presidenta del partido a nivel regional, María José Sáenz de Buruaga, le sustituyese en el cargo de portavoz parlamentario, un relevo al que se oponen nueve de los trece diputados 'populares' del Parlamento.

Según ha explicado el partido, Van den Eynde ha argumentado para la impugnación que el tema del cambio de portavoz no se incluyó en el orden del día de la reunión del 11 de mayo.

Tras el escrito de Van den Eynde, la Dirección del partido ha decidido repetir esta tarde la votación "para dar al acuerdo mayor seguridad jurídica".

"Ante la constatación de que todos los acuerdos se cuestionan y pueden acabar en los tribunales, se ha optado por aplicar un criterio de prudencia, lo que implica repetir la votación del acuerdo, aprobado el 11 de mayo por 43 votos a favor, tres en contra y una abstención, y volver a notificárselo a los diputados del grupo popular para que, individualmente, digan si lo acatan", ha señalado el partido.

Esta decisión implica, ha apuntado el PP de Cantabria, que se "pospone" a una próxima reunión el debate y acuerdo sobre las decisiones a adoptar ante la negativa de los diputados a acatar el mandato del Comité Regional, puesto que todas las actuaciones se retrotraen al 11 de mayo y deben iniciarse de nuevo.

El PP de Cantabria "espera que una vez subsanada esta cuestión formal no exista ya ningún impedimento para que todos los diputados cumplan la resolución adoptada por el órgano de Dirección del partido".

Los diputados que se opusieron al cambio de portavoz fueron el propio Van den Eynde; el expresidente del partido, Ignacio Diego, y los diputados Mercedes Toribio, Luis Carlos Albalá, José Manuel Igual, Cristina Mazas, Ruth Beitia, Santiago Recio y Francisco Rodríguez Argüeso. Sí lo aceptaron Sáenz de Buruaga, Isabel Urrutia, Íñigo Fernández e Ildefonso Calderón.

ESCRITO DE VAN DEN EYNDE

Por su parte, el portavoz parlamentario, que ha remitido dicho escrito a los medios, considera que los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo el pasado 11 de mayo son "objetivamente anulables".

De ahí la impugnación y solicitud de amparo ante el Comité de Garantías y Derechos, pues según enfatiza Van den Eynde, en el orden del día de la convocatoria en cuestión "en ningún momento se hace referencia" a que en dicha sesión se contemple ni "analizar la situación" en el Grupo Parlamentario, ni tampoco la "adopción de acuerdos" en relación a éste y "otros temas" contemplados en el acta posterior a la reunión.

"Es todo un cúmulo de irregularidades que hemos puesto en conocimiento de dicho Comité Ejecutivo, y que además son irregularidades reincidentes", ha manifestado este diputado en un comunicado, en el que indica que en la nueva convocatoria del Comité Ejecutivo, para este martes 23 de mayo, "de nuevo se produce la misma chapuza", al no hacerse referencia en el orden del día a que se vaya a tratar "tema alguno" relacionado con el Grupo Parlamentario, lo que considera "de todo punto incomprensible".

Para Van den Eynde, este proceder es una "chapuza que se intenta arreglar con otra chapuza, al remitir una nueva convocatoria en la que, esta vez sí, se hace referencia en el orden del día a que se van a tratar tales asuntos". Pero, según apunta, "como todo se hace mal, improvisando y deprisa, se remite la modificación una vez superado el plazo de remitir la convocatoria que es de al menos 24 horas con antelación a la sesión".

Y "por si esto fuera poco", añade Van den Eynde, hay "constancia" de que esa "alteración" --que se deriva del "conocimiento" del escrito de impugnación-- se efectúa "sin contar con las firmas de la mayoría absoluta" de dicho Comité, como "obliga la ley". Firmas que "han sido recabadas durante la tarde de ayer (lunes) y la mañana de hoy (martes)", asegura el portavoz parlamentario, para quien se intenta así "subsanar de forma claramente irregular el nuevo error".

Según este diputado, la presidenta del PP y del grupo parlamentario ayer no asistió al Pleno, "en sus primeros puntos" -matiza- por encontrarse de viaje al haber asistido al Comité Ejecutivo Nacional del partido en Madrid, lo que a su juicio "está plenamente justificado".

No obstante, Van den Eynde indica que una vez regresó a Santander, Sáenz de Buruaga "se dirigió a la sede del partido, para subsanar -fuera de plazo- los defectos de la nueva convocatoria", no asistiendo así a "ninguno" de los puntos de la sesión plenaria. Esto "demuestra bien a las claras quién está obstruyendo la labor parlamentaria, que no es el grupo en ningún caso".

"No es el Grupo parlamentario quien bloquea ninguna situación, sino más bien al contrario, es el Grupo el que está trabajando día a día para que la labor parlamentaria no se vea afectada ni por las ausencias ni por la falta de dirección política, ni por los constantes enredos en la sede del partido, en los que cada defecto o vulneración de las normas se pretende arreglar con una irregularidad aún mayor", concluye Eduardo Van den Eynde.