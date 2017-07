Cs no consigue sacar adelante consulta vecinal sobre corte en Galileo y acusa a Ahora Madrid de "fraccionar contratos"

Etiquetas

Ciudadanos no ha conseguido obtener este lunes en el Pleno del distrito de Chamberí los votos favorables necesarios para sacar adelante su moción de urgencia en la que solicitaban una consulta ciudadana a los vecinos del distrito sobre el corte de la calle Galileo. La portavoz de la formación, Begoña Villacís, ha acusado a Ahora Madrid de "fraccionar los contratos" de las obras que ejecutaron la peatonalización.

En una intervención marcada por los aplausos de quienes apoyaban la reversión del corte y por los gritos de quienes pedían la peatonalización de Galileo, Villacís ha recriminado al concejal-presidente del distrito, Jorge García Castaño, que no hubiera escuchado a los vecinos "con carácter previo".

"No es participativo un proceso de 26 vecinos, de los cuales la mayoría son vocales", ha afeado la portavoz de la formación naranja, quien ha añadido que el Gobierno de Ahora Madrid es el de la participación pero cuando "son como ellos".

Villacís ha indicado que el corte en Galileo "se ha llevado mal desde el principio". "Que nos manden informes del tráfico; no lo han hecho, funcionan con improvisación", ha indicado. Begoña Villacís ha criticado que la medida planteada en Galileo no va "en contra de la velocidad", sino que busca "hacerle la vida más complicada a la gente, porque la gente no utiliza de forma caprichosa el vehículo".

Por otra parte, la formación naranja ha afeado que el proyecto para este corte lo realizara una de las empresas "que ha elaborado el programa de Ahora Madrid". "Posiblemente han fraccionado ocho contratos, todos cuestan menos de 18.000 euros, casualmente todos", ha acusado.