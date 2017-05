Cs Nájera exige a la corporación municipal "altura de miras" para desbloquear grandes proyectos de la localidad

Etiquetas

El coordinador de la Agrupación de Ciudadanos Nájera, Carmelo Maeztu, ha exigido "altura de miras y responsabilidad política" a todos los integrantes de la corporación municipal najerina para aprobar los presupuestos de la ciudad de 2017.

Maeztu ha transmitido la preocupación de la agrupación naranja por la situación que vive Nájera "al llevar medio año con los presupuestos prorrogados porque los grupos políticos son incapaces de llegar a acuerdos".

Ha asegurado que esta situación de bloqueo político "es responsabilidad del equipo de Gobierno porque tiene la obligación de trabajar, buscar acuerdos y negociar para aprobar las cuentas municipales de 2017".

Pero son responsables los concejales del Partido Popular de Nájera. "El PP no ha entendido o no quiere entender que las mayorías absolutas se han acabado", ha asegurado Maeztu, "el PP de Nájera es más sectario que nunca, no negocia y bloquea un asunto tan importante para los najerinos como es el Presupuesto Municipal".

Para Cs Nájera "las excusas del enrocamiento del PP no valen". Así las cosas se preguntan: "¿por qué han votado a favor de la subida de todas las tasas e impuestos?. No quieren contribuciones especiales, pero en toda su etapa de Gobierno han conseguido ninguna subvención para arreglar las calles del Arrabal de la Estrella, el Casco Viejo Histórico, Samaniego, Fortun Garces... etc". Con ello, reflexiona, "podían haber negociado la congelación de algunas tasas con su abstención, pero es más fácil aquello del no por el no".

Por último, Maeztu ha exigido a los grupos políticos de Nájera que "se dejen de discusiones estériles y se pongan a trabajar por el interés general de los ciudadanos de Nájera".

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis, que ha acompañado a Maeztu en la rueda de prensa, ha lamentado la situación de bloqueo que vive Nájera. "Todo aquel que ha conocido Nájera en otro tiempo sabe cómo está ahora con proyectos importantes paralizados", ha señalado Ubis.

Para el portavoz naranja la corporación municipal debería fijarse en el trabajo que se está haciendo en el Parlamento en el que se han sacado importantes iniciativas legislativas con las aportaciones de todos los grupos políticos. "Hay proyectos de ciudad que hay que sacar adelante", ha afirmado Ubis.

"Ciudadanos, en el Parlamento de La Rioja, está impulsando el proyecto del Boulevard del Mueble o el fomento de la promoción turística teniendo como foco a Santa María de La Real y es cierto que el Plan General Urbano que lleva 13 años bloqueado debe ponerse al día".

Para Ciudadanos, la ciudad de Nájera necesita un impulso, una renovación y eso es responsabilidad de los grupos municipales. "Desde Ciudadanos Nájera seguiremos trabajando por Nájera, se lo debemos a todos aquellos que confiaron en nosotros las pasadas elecciones municipales", ha puntualizado Maeztu.