Cs acusa a Podemos de "montar un circo mediático con mentiras" por criticar el aumento de sueldos de diputados

Etiquetas

El parlamentario de Ciudadanos y portavoz en la provincia de Huelva, Julio Díaz, ha asegurado que Podemos Andalucía "ha montado" este miércoles un "circo mediático con mentiras" cuando ha criticado la medida que ha aprobado la Mesa del Parlamento, con los votos de PSOE-A, PP-A y Ciudadanos, que consiste en una subida del uno por ciento en las retribuciones de los funcionarios de la institución y de los diputados autonómicos.

Así, Díaz ha insistido, en declaraciones a Europa Press, en que "no cabe duda" de la decisión de Podemos de "bloquear la legislatura" en Andalucía les "condiciona a no marcar agenda política, a ser irrelevantes para los andaluces, a no ser útiles y solo montando circos mediáticos con mentiras" porque "tratan de mantenerse en el candelero para su clientela".

Además, también ha acusado a la formación morada haber caído en la contradicción porque el parlamentario de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe, estaba, según él, de acuerdo con la decisión de la Mesa. "Yagüe fingió ausentarse de la Mesa para fabricarle una coartada a Teresa Rodríguez, pero eso no es todo sino que finge hacerlo manifestando que está de acuerdo, pero que no puede desmarcase de su grupo porque están los trabajadores en medio y en ningún momento solicita votación separada", ha dicho.

El parlamentario de Ciudadanos ha defendido que "la recuperación de derechos de los empleados públicos del Parlamento se enmarca en la más absoluta normalidad" tras la aprobación en la Mesa de la envolvente del Presupuesto del Parlamento y "fue asumida en los términos del acuerdo por todos", pero "parece que a Juan Ignacio Yagüe luego en su grupo, además de contradecirle con lo que manifiesta estar de acuerdo, le enmiendan la plana a la búsqueda de titulares"

Para Díaz, la "estrategia" de Podemos suena a "la típica canción del verano que pronto tendrá una nueva versión en modo solicitud de pleno extraordinario para decir luego que todos los demás son tan malos que no quieren hablar sobre los problemas de la gente", aunque "eso es lo que se hace ordinariamente en el Parlamento y fuera del Parlamento". "Es lo que tiene el populismo, que no pasan del diagnóstico al trabajo serio y útil en las instituciones, cegados por la búsqueda del efecto mediático estéril", ha aseverado

PODEMOS, AUSENTE EN EL PARLAMENTO

El parlamentario de la formación naranja ha insistido en que la portavoz parlamentaria de Podemos, Teresa Rodríguez, quien ha criticado la subida de sueldo a los diputados por estar "escondida de mala fe" en un aumento para los funcionarios, tiene "tiene poca legitimidad" para hable y "cuestionar" el "trabajo de los 109 diputados que lo son las 24 horas del día todos los días del año" y porque a ella misma "casi no se le ve por las instalaciones".

"Teresa Rodríguez, que cobra por ser Portavoz de su grupo parlamentario y casi nunca está en el Parlamento, incluido hoy que no se le ha visto el pelo por allí como casi siempre en la Junta de Portavoces, poca legitimidad tiene para hablar de trabajo. No sé qué hará o donde estará Teresa Rodríguez en agosto, sé dónde estoy yo y mis compañeros, trabajando, hemos asumido que los problemas de los andaluces no tienen vacaciones mientras a Podemos casi no se les ve por las instalaciones", ha remachado.

Así, ha dicho que Rodríguez "cobra y calla", porque "no es cierto" que los diputados del Parlamento de Andalucía cobren dietas y "es conocida" la propuesta de Ciudadanos de reforma del Reglamento para que hasta el último céntimo vaya al IRPF y "ahí no se ha escuchado que quiere hacer Podemos más allá de hacer demagogia veraniega". "Podemos esta en manos del capitalismo de amiguetes y los anticapitalistas antisistemas son la infantería", ha añadido.