Cs reclama "desautorizar" a Espadas por "burlar" al pleno y mantener el "chiringuito" de la Red Magallánica

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha anunciado que su formación elevará una iniciativa al pleno, para "condenar y desautorizar la conducta" del alcalde, Juan Espadas (PSOE), --con el que Cs ha pactado los dos últimos presupuestos municipales--, al entender que ha "burlado" el acuerdo plenario de julio de 2016 relativo a la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, al objeto de mantener "el chiringuito" que ocultaría dicha entidad.

En rueda de prensa, Millán ha abordado la "irregular situación de la vinculación de Sevilla" con la Red Mundial de Ciudades Magallánicas. La entidad, como es sabido, nació allá por 2013 de la mano de la Fundación Museo Atarazanas, un proyecto privado sin ánimo de lucro creado en torno a las reales atarazanas de Sevilla, declaradas bien de interés cultural (BIC), y que contó con apoyo financiero de las administraciones públicas. Las cuentas de la Fundación Atarazanas, en ese sentido, ya fueron en su momento objeto de controversia.

En el caso de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, se trata de una iniciativa también sin ánimo de lucro, destinada a generar sinergias entre las ciudades conectadas por la primera circunnavegación de la Tierra, protagonizada en el siglo XV por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

En ese sentido, Millán ha recordado que en el pleno de diciembre de 2014, durante el mandato del alcalde popular Juan Ignacio Zoido, el Ayuntamiento hispalense aprobó los estatutos de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas como iniciativa promovida por la Fundación Atarazanas, y su adhesión a la misma. En dichos estatutos, según ha rememorado Millán, figuraba que de la mencionada red formarían parte las ciudades adheridas a la misma, a través de sus representantes oficiales, y "nadie cobraba" por ello.

No obstante, y como ha recordado, meses después los estatutos finalmente inscritos en el registro nacional de asociaciones contenían una serie de "modificaciones muy sustanciales" respecto al documento aprobado por el pleno. Y es que los estatutos depositados en el registro incluían la presencia en la entidad de "vocales privados y particulares, con plenos poderes de representación, tesorería y recaudación".

LOS "PRIVADOS"

Se refiere Millán a José Manuel Núñez de la Fuente y Rafael Crespo, directivos de la Fundación Atarazanas en el momento de crear la Red de Ciudades Magallánicas y ya desligados de la mencionada primera entidad, a día de hoy muy languidecida. En ese sentido, Millán ha expuesto que los estatutos finalmente inscritos para la Red de Ciudades Magallánicas reservaban para estos "particulares" no sólo la calidad de socios, sino además "retribuciones con cargo al presupuesto" de la red, sustentada mediante las aportaciones económicas de las ciudades participantes.

Y es que los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla para este año 2017, sin ir más lejos, asignan una ayuda nominativa de 12.000 euros para la mencionada red, según Millán, quien ha detallado que actualmente son unas diez las ciudades que participan de la entidad en cuestión.

Millán ha recordado que esta situación ya motivó que allá por mayo de 2016, el secretario general del Ayuntamiento de Sevilla emitiese un informe censurando estas "irregularidades e ilegalidades", dado que la Red de Ciudades Magallánicas estaba funcionando en base a unos estatutos diferentes a los aprobados por el Ayuntamiento de Sevilla, cuya "marca" estarían utilizando José Manuel Núñez de la Fuente y Rafael Crespo, este último otrora candidato de Los Verdes a la Alcaldía y miembro de la lista electoral del PSOE en 2011, para cosechar adhesiones y respaldo institucional al proyecto.

EL "LÍO" DE LA RED MAGALLÁNICA

Así, el portavoz municipal de Cs ha señalado que conforme a dicho informe, el PP admitió que se sentía "engañado" y el PSOE reconocía que había "un lío y una situación irregular", dado que la red había sido "desnaturalizada" a cuenta de las "modificaciones sustanciales" acometidas en sus estatutos, principalmente a cuenta de la incorporación a la red de personas físicas con poderes sobre la misma.

En ese sentido, allá por julio de 2016, el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción para "condicionar" su pertenencia a la red a "la modificación de sus estatutos", según ha rememorado Millán, quien ha expuesto que para que Sevilla continuase formando parte de la red, habría de recuperar los términos de los estatutos originalmente aprobados por el pleno.

No obstante, ha expuesto que aunque en enero de este año medió finalmente una revisión de los estatutos, pero en la última asamblea de la entidad y no en el pleno del Ayuntamiento, sólo fue una operación "de maquillaje cosmético", porque "la red sigue dirigida y manejada por particulares (Núñez de la Fuente y Crespo) que no representan a nadie y controlan recursos públicos".

"OPERACIÓN COSMÉTICA"

Millán ha expuesto que la mencionado "operación cosmética", gracias a la cual Núñez de la Fuente y Crespo seguirían al frente de la Red de Ciudades Magallánicas, aunque con cargos diferentes a los anteriores, ha contado con la aquiescencia e incluso participación del alcalde hispalense, el socialista Juan Espadas, al que acusa de "burlar sin escrúpulos" el mandato del pleno, para mantener el "chiringuito" ya descrito. Igualmente, ha alertado de que los nuevos estatutos ni siquiera han sido validados por el pleno del Consistorio.

Dado el caso, ha anunciado que Ciudadanos elevará al pleno del Ayuntamiento una iniciativa para "rechazar, condenar y desautorizar la conducta" del alcalde, y reclamar que los actuales estatutos de la Red Magallánica de Ciudades sean debatidos y votados por el pleno, "para ver si son admisibles o no".