Cubero cree que la "lógica política" permitirá municipalizar parques y jardines

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha considerado que la lógica política" permitirá continuar con el expediente de municipalización del servicio de parques y jardines, cuya contrata que gestiona FCC vence a finales de diciembre de este año.

Estas expectativas de Cubero se basan en el apoyo que ha recibido --en la comisión de Servicios Públicos y Personal-- de todos los grupos y la abstención del PP para iniciar el proceso de municipalización del servicio de parques y jardines y que contenga todos los informes municipales pertinentes. Asimismo, se votará un voto particular del PP para que no se vuelva a contratar al despacho de abogados Acal, con sede en Murcia, y que sus informes "de parte" no se incluyan en el expediente de rescate de este servicio.

"Nos felicitamos de que haya un cambio en el PSOE y Ciudadanos" ha resaltado Cubero, para apostillar que el compromiso del Gobierno es "trabajar en esa complicidad hacia los procesos de municipalización. Solo el PP que es la derecha más rancia se ha opuesto", ha matizado.

Para Cubero, se trata de un "voto de confianza a seguir trabajando por la remunicipalización" y ha adelantado que intentarán que "sea cuanto antes y que los informes técnicos y de intervención avalen que se cumplen los criterios de sostenibilidad económica y garantía jurídica".

Ha reconocido que le gustaría que no se tuviera que prorrogar ni un solo año la contrata y ha calculado que "da tiempo porque hay informes avanzados solo falta el informe de eficiencia económica y el de intervención y eso es poco. Se puede hacer en julio y llegar a septiembre u octubre con la municipalización de parques y jardines" ha relatado.

En rueda de prensa, Cubero ha estimado que con esta votación "se da continuidad al expediente de municipalización de Parques y Jardines" del que ha precisado que "no es un debate nuevo, sino que lleva dos años" --en referencia a los intentos de rescate de las depuradoras de La Almozara y del servicio de atención telefónica 010-- que en su día no tuvieron la mayoría plenaria y "por eso se lleva ahora al pleno para que los grupos se pronuncien".

POSIBLE

Cubero ha contado que hay hasta seis informes distintos de técnicos municipales y de una consultora externa --Acal-- que "dicen que es posible hacerlo a través de Ecociudad para lo que hay que ampliar el objetivo social de esta sociedad municipal, subrogando a los trabajadores y con un ahorro de hasta 3 millones de euros que pueden revertir en el servicio", ha resumido.

En tono enfático, ha dicho que, "por primera vez, a la tercera va la vencida" y ha precisado que salvo el PP el resto de grupos han votado continuar con la municipalización del servicio por lo que al tener el respaldo de la izquierda ha avanzado que después del pleno seguirán las reuniones con los grupos que han permitido que continúe para llegar hasta el final".

Su impresión es que "puede haber una conclusión válida y positiva" y ha detallado que como Gobierno creen que "hay que continuar" porque si ha sido posible en otras ciudades y "aquí también es posible y hay que buscar acuerdos políticos para cuanto antes rescatar el servicio de parques y jardines".