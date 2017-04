DASTIS VE “LÓGICO” APLAZAR LA VISITA DE LOS REYES A REINO UNIDO POR EL ADELANTO ELECTORAL

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, dijo este jueves que “lo lógico” es que se produzca el aplazamiento del viaje oficial que los Reyes tienen previsto realizar al Reino Unido los días 6, 7 y 8 de junio, al coincidir con el adelanto electoral previsto en ese país.Así se pronunció el jefe de la diplomacia española en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, con motivo de la celebración de la XII Comisión Binacional entre ambos países.Dastis comentó que el Gobierno español está manteniendo conversaciones con el Reino Unido sobre la cuestión y subrayó que “lo lógico” es que ambas partes acuerden el aplazamiento de la visita de los Reyes.Agregó que no parece oportuno que la visita se produzca en un contexto de “plena campaña electoral, con un parlamento disuelto y con una primera ministra (Theresa May) en funciones”.A pesar de ello, Dastis eludió elucubrar sobre “fechas futuras” en las que podría realizarse la visita de los Reyes y manifestó que tendrán que ser las casas reales de ambos países las que se encarguen de realizar ese anuncio. May recibió ayer el plácet del Parlamento británico -con 522 votos a favor y 13 en contra- para celebrar elecciones anticipadas el próximo 8 de junio, una fecha que coincide con el viaje que los Reyes tienen previsto realizar al Reino Unido entre los días 6 y 8 de ese mes.