REINO UNIDO. DASTIS CREE QUE LA NEGOCIACIÓN DEL ‘BREXIT’ SERÁ “MÁS COMPLICADA” TRAS LAS ELECCIONES

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, subrayó este viernes que la negociación del ‘Brexit’ puede ser “más complicada” tras el resultado de las elecciones británicas, si bien mostró su confianza en que se alcanzará un acuerdo “beneficioso” para ambas partes con el próximo inquilino del 10 de Downing Street.Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en declaraciones a los periodistas en Astaná (Kazajistán), donde se encuentra acompañando al Rey con motivo de la inauguración del pabellón de España en la Expo Astaná 2017.Lo hizo después de conocerse los resultados de las elecciones Reino Unido que dejan a la primera ministra británica, Theresa May, a diez días de comiencen las negociaciones por el ‘Brexit’. Estos comicios refuerzan a los laboristas, merman a los nacionalistas escoceses y confirman el desplome parlamentario del UKIP.Dastis respetó la decisión que han tomado los británicos en las urnas y recordó que en el Reino Unido es tradición alcanzar “pronto” acuerdos de Gobierno, por lo que hizo votos para alcanzar una solución “lo antes posible”.A su vez, dijo que España mantendrá con el nuevo Gobierno del Reino Unido unas “buenas relaciones”.En clave europea, el ministro dejó claro que el Gobierno español “nunca” ha sido partidario de un ‘Brexit’ duro –opción preferida por May- y mostró su confianza en que se alcanzará un acuerdo “beneficioso” con el próximo inquilino del 10 de Downing Street.No obstante, reconoció que tras el resultado de las elecciones británicas, esta negociación será “más complicada”.Por otra parte, aseguró que el resultado electoral “no debería afectar” al viaje que los Reyes tienen previsto realizar al Reino Unido el próximo mes de julio. “Espero y deseo que no afectará al viaje”, dijo.