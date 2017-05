DÍAZ, TRAS EL DEBATE, CONVENCIDA DE QUE CON LAS PRIMARIAS EMPEZARÁ LA “REMONTADA FINAL DEL PSOE”

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, se mostró este lunes convencida de que después de las primarias empezará la “remontada del PSOE”, tras el debate que ha mantenido con los otros dos candidatos.En rueda de prensa en Ferraz, Díaz celebró que el PSOE haga primarias y debates cuando en el PP no hacen elecciones internas y en Podemos “no han podido sentar en una mesa a (Íñigo) Errejón y a (Pablo) Iglesias”. En el debate, Díaz adquirió el compromiso de que si no mejora los resultados electorales con ella al frente de la Secretaría General abandonaría. Preguntado por ello, se mostró “convencida” de que forma parte de la “tradición de este partido” porque los secretarios generales del PSOE “cuando no remontan “asumen la responsabilidad en primera persona”.Y recordó que así lo hicieron todos los antecesores a la Secretaría General como Felipe González, Joaquín Almunia, José Luis Rodríguez Zapatero o Alfredo Pérez Rubalcaba. “Ese compromiso lo haré si conmigo no hay remontada electoral, y me iré sin hacer ruido, sin fractura al PSOE”. E insistió en que ellos, las personas, son “menos importante” que el PSOE “Forma parte de nuestra tradición, y así lo haré”. Por otra parte, preguntada por qué en el debate sacó a relucir que Sánchez incluyera a Irene Lozano, ex diputada de UPyD en la lista de Madrid de las elecciones del 20-D, Díaz indicó que “la coherencia no solo se predica, también se practica”.