(AVANCE) ERREJÓN: “POR DEFENDER MIS IDEAS PODRÍA DEJAR DE SER SECRETARIO POLÍTICO Y PORTAVOZ PARLAMENTARIO”

Etiquetas

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, afirmó hoy que asume que por estar defendiendo sus ideas ante la II Asamblea Ciudadana del partido “podría dejar de ser secretario Político y/o portavoz del grupo parlamentario”.Errejón se expresó de esta manera en declaraciones en la Ser, recogidas por Servimedia, donde insistió en que no está de acuerdo “con todas las decisiones del entorno de Pablo (Iglesias)”. “Una buena parte del entorno de Pablo no me quiere en las posiciones de relevancia que tengo ahora”, consideró Errejón, que dijo sentirse “humildemente satisfecho” por las labores políticas que ha realizado en la organización. Con todo, aseguró que en Podemos “no estamos atornillados a los cargos”, por lo que asumió que podrían apartarle de sus actuales tareas. “Asumo que por presentar las ideas que estoy defendiendo podría dejar de ser secretario Político y/o portavoz del grupo parlamentario”, subrayó. Asimismo, indicó que si gana el equipo de Pablo Iglesias, ‘Podemos para Todas’, en la Asamblea de este fin de semana, será “más difícil sacar a (Mariano) Rajoy de La Moncloa”. “El problema no es Pablo, por eso pido el voto para él como secretario general”, dijo Errejón, aunque reclamó el voto para el equipo que él presenta, ‘Recuperar la ilusión’.