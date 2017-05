PSOE. SÁNCHEZ ELIMINA LA DEFINICIÓN DE JUVENTUDES COMO "PLATAFORMA DE LANZAMIENTO DE CARRERAS POLÍTICAS PERSONALES" QUE INDIGNÓ A JÓVENES SOCIALISTAS

Etiquetas

El documento final con el que Pedro Sánchez se presenta a las primarias a la Secretaría General del PSOE no incluye la definición de Juventudes Socialistas que generó revuelo entre parte de los miembros de la organización juvenil del partido.En el documento presentado en febrero por Sánchez en el Círculo de Bellas Artes de Madrid se decía que, dentro del modelo de partido para adaptarlo al siglo XXI, había que “potenciar la renovación de cargos y el cambio generacional, incentivando el papel de las Juventudes Socialistas como escuela de buenas prácticas políticas e ideológicas, como ámbito destacado para la difusión de los valores y principios socialistas, y no como simple plataforma de lanzamiento de carreras políticas personales”.Una vez que este texto fue público, en las redes sociales comenzaron a verterse críticas sobre el mismo por parte de miembros de Juventudes, algunos incluso de la Ejecutiva de la organización. Decían sentirse indignados por calificar a JSE como “plataforma de lanzamiento de carreras políticas personales”.Días después de esta polémica, desde el equipo de Sánchez se llegó a reconocer que esa definición se les “había colado” y que buscarían la forma de enmendarlo. Ahora, en el documento definitivo presentado, ha desaparecido este enunciado y se dice que “se potenciará la renovación y el cambio generacional como herramienta para evitar el anquilosamiento orgánico e ideológico”. “Para ello se incentivará el papel de las Juventudes Socialistas como verdadero motor de rebeldía ideológica en el seno del PSOE, trasladando al partido los nuevos debates generacionales, siendo la base y ejemplo, como escuela de buenas prácticas de valores y principios socialistas, del propio presente y futuro orgánico e institucional del proyecto socialista”.En aquellos días, sobre todo por las redes sociales, miembros de Juventudes Socialistas y militantes del PSOE decían sentirse insultados por Sánchez y, bajo la etiqueta "#NoPedroNo”, se quejaban del ex secretario socialista.Incluso circuló un vídeo de apenas 38 segundos en el que le acusaban de mentirles, porque prometió que Juventudes estaría “a la vanguardia del partido”, y que acompañaban con recortes de prensa de la etapa de Sánchez en los que se indica que “maniobra” para quitar a Nino Torres del liderazgo de esta organización.Eva Matarín, que formó parte de la Ejecutiva de Sánchez y muy próxima a Tomás Gómez, escribió un 'tuit' en el que decía: “Pedro, no pudiste con l@s jóvenes. Nos opusimos a las cacicadas conservadoras. Ahora tu recurso: ¿insultar a Juventudes Socialistas?”.Sin embargo, también se generó un movimiento contrario y algunos miembros de Juventudes manifestaron en las redes su respaldo a Sánchez.