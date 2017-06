MADRID. CS DESCARTA "CAMBALACHES" PARA RELEVAR A CIFUENTES PERO NO CESARÁ EN SU EXIGENCIA DE EXPLICACIONES

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, descartó este sábado "cambalaches" para relevar a Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, pero dejó claro que no van a cesar en su exigencia de explicaciones por los casos de presunta corrupción. Durante una visita al mercadillo de Majadahonda, Aguado se refirió a la comparecencia de Cifuentes el día anterior ante la comisión de la Asamblea que investiga los casos de presunta corrupción en la Comunidad de Madrid. Consideró que la comparecencia en sí de una presidenta en una comisión de investigación es un "hecho histórico" que no se habría producido si el PP siguiera disfrutando de mayoría absoluta. Subrayó que fue llamada a comparecer para explicar por qué su nombre está en dos informes de la Guardia Civil, que la considera "directa partícipe y conocedora" de irregularidades en los procesos de contratación en la Asamblea, y por ello tiene que aclarar si conocía los detalles de la financiación de su partido, o si al firmar adjudicaciones "seguía instrucciones" de Esperanza Aguirre o Ignacio González.A la vista de su comparecencia, Aguado sentenció que en Ciudadanos no están conformes ni con el fondo ni con la forma. En primer lugar, explicó, Cifuentes criticó los "circos" pero acudió a la Asamblea con un "séquito" formado por 45 personas que le hicieron "el paseíllo" y aplaudieron sus palabras, un comportamiento "fuera de lugar". Además, cree que la propia Cifuentes en algunos momentos "perdió los papeles" y llegó a "gritar" a los portavoces en vez de mantener la calma y explicar su versión de los hechos. "DISCURSOS CLÁSICOS DEL PP"Sobre el fondo de la comparecencia, señaló que "no dio demasiadas pistas" de lo sucedido y se limitó a exponer los "discursos clásicos del PP" recurriendo al "victimismo" y denunciando un "linchamiento", y responsabilizando de los hechos a una letrada cuya comparecencia solicitará Ciudadanos para contrastar su versión. Aguado dejó claro que Ciudadanos llamará a comparecer a Cifuentes "todas las veces que haga falta" y le dijo además que, "si se harta de nosotros" por esa exigencia de explicaciones, tiene "muy fácil" pedir apoyos a otros grupos parlamentarios para sostener la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Pese a ello, Ciudadanos recuerda que Cifuentes ganó las elecciones autonómicas y el acuerdo de investidura incluyó reformas que se están aplicando. Por ello, competirán contra el PP en los siguientes comicios pero "a mitad de partido" rechaza hacer "cambalaches" para buscar su relevo. Aguado explicó que su relación con Cifuentes es la "habitual" pero agregó que ella "se ha tomado como algo personal" su exigencia de explicaciones y eso ha "complicado" su interlocución. "Seguramente tendrá que volver a comparecer", dijo, y lo mejor es que se lo tome con "normalidad".