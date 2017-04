CANAL. AGUADO DICE QUE EL PP ES UN PARTIDO EN “DESCOMPOSICIÓN” PERO RECHAZA “POTENCIAR UN TRIPARTITO” PARA SUSTITUIR A CIFUENTES

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, dijo hoy, tras la detención del expresidente Ignacio González y la dimisión de Esperanza Aguirre como edil del Ayuntamiento de la capital, que “estamos asistiendo a la descomposición” del PP, pero rechazó la moción de censura propuesta por Podemos para sustituir a Cristina Cifuentes como presidenta regional porque “no tenemos intención de potenciar tripartitos”.Explicó que la llegada de Ciudadanos al Parlamento regional permitió que el PP perdiese la mayoría absoluta después de 20 años al frente de la Administración autonómica y que “pudiese volver a las andadas”.Tras considerar que las corrupciones “afloraron” cuando el PP perdió en las pasadas elecciones la mayoría absoluta, destacó que el pacto de investidura entre Ciudadanos y PP “les obligaba a a la eliminación de los corruptos, algo impensable antes de nuestra llegada”. Dijo que “gracias a Ciudadanos, la Comunidad de Madrid se va a regenerar, ya sea con Cifuentes o sin ella”.Tras señalar que el PP es “un edificio en ruinas y un árbol con las raíces podridas”, reiteró su petición para que Cifuentes comparezca en la comisión del Parlamento regional que investiga la corrupción política.FORMULAS IMAGINATIVASRespecto a la moción de censura que solicita Podemos, indicó que “no queremos fórmulas imaginativas ni experimentos”. No obstante, señaló que si Cifuentes fuese imputada, “pediríamos su dimisión, como hicimos con el presidente de Murcia”.Explicó que “las tornas cambiarán en 2019”, año electoral, y dijo que Ciudadanos seguirá apoyando a Cifuentes “mientras no haya incumplimientos de investidura”.“Eso no quita que nos escandalice lo que pasa en toda España en el PP, que no merece ganar las próximas elecciones porque es un partido podrido”, manifestó.