PSOE. JOSÉ CARLOS DÍEZ SE DESPIDE COMO COORDINADOR DE LA PONENCIA ECONÓMICA DEL 39 CONGRESO FEDERAL

Etiquetas

- Tras conocer por la prensa que Sánchez tiene "un documento de 70 páginas con enmiendas a la ponencia", cree que el nuevo líder debe elegir a "la persona que quiere que defienda su ponencia". El economista José Carlos Díez se despidió hoy como coordinador de la ponencia económica para el 39 Congreso Federal del PSOE, "una experiencia personal inolvidable y uno de los periodos de mi vida en el que más he aprendido". Se despide tras conocer que Pedro Sánchez tiene "un documento de 70 páginas con enmiendas a la ponencia" y considera que lo lógico es que el nuevo secretario general "elija a la persona que quiere que defienda su ponencia"."Mi visión de España en Europa, de Europa y del nuevo orden mundial que necesitamos para conseguir revertir problemas como la desigualdad, la deuda o el cambio climático se mantiene. Pero he podido enriquecerla con una visión práctica más precisa de los problemas y, sobre todo, de las políticas para resolverlos", afirma Díez en su blog. "He conocido un partido con gente con mucho talento y con vocación para mejorar la vida de las personas. Gente que trabaja muchísimas horas en ayuntamientos y comunidades autónomas, con un coste de oportunidad familiar muy elevado, para hacer un país mejor. La experiencia personal ha sido tan positiva que he decidido afiliarme al partido, algo que no tenía pensado cuando comencé este proyecto", añade.Destaca asimismo que la ponencia económica que ha preparado "fue de unidad y personalmente invité a participar a miembros de todas las candidaturas a las primarias".ENMIENDAS DE SÁNCHEZ"Me he enterado por la prensa que Pedro Sánchez tiene un documento de 70 páginas con enmiendas a la ponencia. La mayoría de las 70 páginas son del programa de su candidatura y es muy probable que se aprueben ya que cuenta con mayoría de delegados en el Congreso. Por eso lo más lógico es que Pedro Sánchez elija a la persona que quiere que defienda su ponencia", agrega."No comparto que se centren las enmiendas de la gestión de 21 años de gobiernos socialistas exclusivamente en sus errores. Tampoco el que concentren principalmente el debate sobre la austeridad, ya que nuestros gobiernos de comunidades autónomas y ayuntamientos han mejorado la creación de empleo y de los ingresos públicos desde 2015, y están aumentando el gasto en educación, sanidad y políticas sociales", continúa el economista, quien agrega que "no comparto mezclar austeridad con neoliberalismo".Díez indica que "lo primero que enseñamos a los alumnos de economía es que los recursos son escasos y que cuando te gastas más de lo que ingresas y no tienes acceso al crédito, te toca recortar como lo haría cualquier familia"."No comparto eliminar la palabra centro y dirigirnos sólo a los votantes de izquierdas. El 16% de nuestros votantes en junio de 2016 se autocalificaban en las encuestas de centro, al igual que cientos de miles de votantes que nos votaron en 2008 y han dejado de hacerlo. El PSOE siempre ha ganado las elecciones desde la izquierda y fiel a nuestros valores, pero mirando al centro", añade.A su juicio, "ahora le toca a Pedro Sánchez definir la estrategia y será él quien asuma los aciertos y los errores", según indica en el artículo publicado en su blog, que titula "este es un adiós, pero también un gracias".