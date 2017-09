FERRAZ DESTACA QUE LA VICTORIA DEL CANDIDATO ‘PEDRISTA’ EN ASTURIAS “NADA TIENE QUE VER” CON EL APOYO DE LASTRA

Etiquetas

La Ejecutiva federal del PSOE defendió este lunes que la victoria de Adrián Barbón en las primarias por la secretaría general de la Federación Socialista Asturias (FSA) “nada” tiene que ver con que el candidato ‘pedrista’ contara con el respaldo activo de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.El portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, destacó que “no hay que confundir nunca neutralidad con esterilidad”, cuando en la rueda de prensa posterior a la Permanente se le preguntó por las críticas del rival de Barbón, José María Pérez, en las que se refirió a la falta de neutralidad de Ferraz por el respaldo de Lastra al alcalde de Laviana.Según Puente, “los referentes políticos del PSOE pueden posicionarse en cualquier procedimiento interno con quien quieran, eso no rompe la neutralidad” porque “cada uno, desde su militancia, es libre de apoyar o pronunciarse en favor del candidato que quiera”.En todo caso, el portavoz socialista subrayó que, “sinceramente", no cree que en Asturias "el resultado tenga que ver con el posicionamiento de la Ejecutiva ni de ninguno de sus miembros”, sino que “responde a la voluntad mayoritaria delos militantes, que quedó bastante clara en el proceso de primarias”. Por ello, Puente no cree que haya tenido “ninguna incidencia el pronunciamiento concreto de ningún referente del partido” en la victoria de Barbón, que cosechó el 60,58% de los militantes, frente al 37,87 % del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón.