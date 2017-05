DÍAZ, CONVENCIDA DE QUE EL “TONO DEL DEBATE SERÁ ENTRE COMPAÑEROS Y NO ADVERSARIOS”

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, llegó minutos después de las 11:20 a la sede de Ferraz para participar en el debate con los otros dos aspirantes, Patxi López y Pedro Sánchez.Díaz, vestida de rojo y blanco, hizo su entrada a la sede acompañada de su equipo de candidatura con una carpeta del PSOE, también roja y blanca, en la mano.A a entrada, la dirigente andaluza destacó como una fortaleza que este partido celebre primarias y debata entre compañeros. Acto seguido, entró a la sede acompañada de parte de su equipo y afines más próximos. Muy sonriente, posó ante los medios de comunicación que la inmortalizaban en el ‘photocall’ e interactuó con los que les hacían preguntas sin percatarse de la presencia del presidente de la Gestora y de Asturias, Javier Fernández. Respondió varias veces que no espera tensión sino un debate entre compañeros y no entre adversarios políticos mientras desde su equipo bromeaban con que Díaz no se había dado cuenta de la presencia de Fernández. Su equipo, según comentaron a Servimedia, llegaba contento, animado y con ganas de este debate para confrontar propuestas sobre el futuro del partido. Tras la foto con Fernández, Díaz subió hasta el despacho de la tercera planta que, al igual que la resto, se le ha habilitado en la sede.