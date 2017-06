PSOE. DIPUTADOS SOCIALISTAS REPROCHAN A LA NUEVA DIRECCIÓN ENTERARSE POR LA PRENSA DE QUE VOTARÁN ABSTENCIÓN

Etiquetas

- “Respeto no es sumisión”. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, José Luis Ábalos, lideró este lunes una reunión de los parlamentarios socialistas en la que tuvo que escuchar reproches por no haber trasladado antes a los diputados que tendrán que votar ‘abstención’ en la moción de censura de Podemos al presidente del Gobierno.Fuentes parlamentarias socialistas consultadas por Servimedia comentaron que la diputada viguesa Lola Galovart afeó que su hijo menor de edad supiera, por la prensa y antes que ella, cuál sería el sentido de su voto. Como también ocurriera en la pasada reunión de los diputados socialistas -la primera desde la victoria de Pedro Sánchez en las primarias-, el valenciano Cipriá Ciscar pronunció unas palabras críticas con la nueva dirección y lanzó el mensaje de que “respeto no es sumisión”.Además, comentó con ironía que todos han aprendido ya que “no es no”, “si es sí” y “abstención es abstención”, en referencia directa a la crítica constante de los ‘pedristas’ por la abstención del PSOE que permitió la investidura de Mariano Rajoy. En cualquier caso, fuentes consultadas por esta agencia aseguran que ninguno de los asistentes cuestionó la abstención en el debate de mañana.El Grupo Parlamentario Socialista celebró este lunes su reunión semanal, aunque la adelantó un día para abordar la posición que adoptarán ante el debate de la moción. La posición del PSOE la defenderá el nuevo portavoz, quién se estrena en un pleno con este nuevo cargo. Ábalos trasladó la decisión del secretario general, después de que la Gestora delegara en Pedro Sánchez la posición que deberán seguir los diputados socialistas ante el debate planteado por Podemos. En sus palabras, Ábalos dejó claro que a los socialistas no les gusta el PP pero tampoco las formas de la formación morada y dejó entrever que desde que él es portavoz no han tenido mucha interlocución. Además, el portavoz socialista insistió en que Podemos presentó la moción de censura contra Rajoy para “desgastar” al PSOE porque lo hizo en el momento en el que ellos estaban en primarias.