LA DIRECCIÓN DE CIUDADANOS LOGRA EL 70% DE COMPROMISARIOS PARA LA ASAMBLEA

- Apenas han votado un tercio del total de afiliados, el 42% de los que están al corriente de pago. El 70,6% de los compromisarios que tendrán voz y voto en la próxima Asamblea General de Ciudadanos serán afines a las tesis de la actual dirección del partido y de quienes aspiran a seguir dirigiéndolo, ya que así lo han decidido los militantes que han votado en ese proceso, que han sido apenas un tercio del total.Según el dictamen de la Comisión de Garantías, casi 10.000 afiliados han emitido su voto telemático para elegir a esos compromisarios. Son menos de un tercio del total de militantes, unos 30.800. Sin embargo, según precisan desde la dirección, casi unos 8.000 de todos ellos no estaban al corriente de pago y por tanto no podían votar. De ese censo válido el portacentaje de participación es del 42%. Esos militantes han emitido unos 220.000 votos telemáticos para elegir a los compromisarios en listas abiertas de entre el total de presentados en los diferentes territorios. Las candidaturas de ‘España Ciudadana’, las respaldadas por la dirección de Albert Rivera, han obtenido el 70,6% de los votos y tendrán 337 compromisarios en la Asamblea. La corriente crítica ‘Mejor Unidos’ se queda con el 5,6% de los votos y 27 delegados. Un 23,8% de los votos han ido a candidatos que se han presentado de forma individual, y serán 115 delegados. Rivera, que presentó este lunes el equipo con el que aspira a seguir dirigiendo el partido bajo esa candidatura de ‘España Ciudadana’, celebró el “récord de participación” en ese proceso de elección de compromisarios. Esa movilización y ese porcentaje de respaldo a sus tesis le lleva a restar peso a las voces críticas, de las que no quiere ser “comentarista” salvo que decidan presentar una candidatura alternativa con un equipo y un proyecto, algo que, reitera, pueden hacer ya que aún hay plazo y no hacen falta avales. Insistió en que no puede “valorar la opinión de cada militante” de Ciudadanos porque “las respeto todas”, pero las discrepancias se resuelven votando y, por eso, si alguien cree que se puede hacer mejor tiene que presentarse a las primarias. Si alguien lo hace, aseguró, “estaré encantado de debatir”. Además, frente a quienes alertan de la falta de control y de seguridad, Rivera defendió el voto telemático y se remitió a la Comisión de Garantías para resolver dudas o presentar quejas sobre ese procedimiento. “Si alguien quiere volver al siglo pasado” en los métodos de votación, añadió, que lo diga.