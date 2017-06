La líder del DUP dice que las discusiones con May van bien y habrá pronto un acuerdo

Etiquetas

La primera ministra británica, Theresa May, y la líder del Partido Unionista Democrático (DUP), Arlene Foster, han mantenido este martes un encuentro de cara al acuerdo por el que el partido norirlandés respaldaría al Gobierno conservador después de no lograr la mayoría parlamentaria en las elecciones del jueves pasado.

"Las discusiones van bien con el Gobierno y esperamos llevar pronto a una conclusión exitosa este trabajo", ha escrito Foster en su cuenta de Twitter tras el encuentro.

En declaraciones posteriores a Sky News, Foster ha dicho que espera cerrar un acuerdo con May "más pronto que tarde". "Hemos mantenido de nuevo buenas discusiones hoy y estas discusiones continuarán durante la tarde, y espero que podamos llegar a una conclusión más pronto que tarde", ha añadido.

"A nadie le sorprendería que estemos hablando sobre asuntos que atañen por supuesto al país en general, llevando estabilidad al Gobierno de Reino Unido y en torno a cuestiones en torno al Brexit, la lucha antiterrorista y luego haciendo lo correcto para Irlanda del Norte en lo relativo a asuntos económicos", ha precisado.

Por su parte, May no ha querido hacer declaraciones a su salida de Downing Street. Según una fuente de los conservadores, las conversaciones van bien. "Las conversaciones siguen, no han quedado interrumpidas", ha explicado la fuente, después de que haya finalizado el encuentro entre May y Foster en Downing Street.

"No quiero dar un calendario sobre cuándo se logrará" el acuerdo, ha indicado la fuente a Reuters, precisando que un representante del Partido Conservador continuará con el diálogo con el DUP.

Por su parte, el 'número dos' del DUP, Nigel Dodds, ha señalado este martes que el partido está trabajando para restaurar el Gobierno en Irlanda del Norte.

"Por supuesto esperamos la restauración tan pronto como sea posible de nuestra Asamblea y el Ejecutivo en Irlanda del Norte, donde todos pueden participar en el gobierno de Irlanda del Norte", ha declarado a los diputados.