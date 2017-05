Dimite el secretario general del PSOE de Alicante como rechazo al proceso de "mesa camilla" de elección de delegados

Etiquetas

Una gestora dirigirá la formación hasta el congreso de después de verano, aunque Cerdán subraya que no perjudicará al PSOE alicantino

El secretario general del PSOE de Alicante, David Cerdán, presentó su dimisión este sábado por estar en contra del proceso seguido en la composición de la lista de 32 delegados que representarán a los socialistas alicantinos en el 39 Congreso Federal del PSOE y que ha validado este domingo la formación provincial en un cónclave extraordinario.

En declaraciones a Europa Press, Cerdán ha denunciado que el procedimiento "se ha hecho de la misma forma que hace 20 años: los dos o tres de siempre en una mesa camilla a oscuras y decidiendo sin contar con nadie".

La dimisión --que ha adelantado el diario Información-- supondrá la entrada de una gestora en el PSOE de Alicante hasta la celebración del congreso provincial en septiembre u octubre, aunque el exsecretario ha subrayado que, tras cinco años en el cargo, "no supone estar tres o cuatro meses bajo una gestora cuando no se va a decidir nada". Por tanto, entiende que su salida "no perjudica a la organización y al partido".

Tras comunicar su decisión por carta al secretario general del PSPV-PSOE, el 'president' Ximo Puig, y tratar la cuestión con el líder del partido, Pedro Sánchez, el alicantino ha recalcado que su dimisión no tiene que ver con la composición de la lista de delegados, con el exalcalde de Elche Alejandro Soler al frente, sino con el proceso seguido.

"El motivo es muy sencillo: venimos de un proceso ilusionante con la victoria de Pedro Sánchez, que había pedido participación directa de la militancia y respeto a los secretarios generales, y acabamos con un proceso que se hace de la misma forma que hace 20 años. Los dos o tres de siempre en una mesa camilla a oscuras y decidiendo sin contar con nadie", ha ilustrado, para insistir en que el 39 Congreso "no es un proceso trascendental de vida o muerte" y que requería un gesto en consonancia con la nueva dirección del PSOE.

Cerdán, que ha recordado que propuso ir el último de la lista de 32 delegados, ha reivindicado que "la estructura el partido --en Alicante-- necesita más revolución de la que ha tenido hasta ahora" por estar "oxidada" y ha lamentado haber seguido un proceso "muy duro" para "llegar a la misma situación". "No quería ser cómplice de esto".

SE QUITA LA MOCHILA PARA "SALTAR MÁS LEJOS"

De esta forma, "en vez de dar un paso atrás", el socialista ha definido su postura como quitarse "la mochila" de una estructura orgánica para así "saltar más lejos". También ha apuntado como objetivo "dar una señal a los militantes de que, más allá de los cargos, están las ganas de cambiar las cosas". "No podemos volver a la mesa camilla", ha insistido.

En cualquier caso, David Cerdán ha puntualizado que continuará trabajando desde Aspe y sintiéndose "muy socialista y muy vinculado al proceso de cambio en la Comunitat Valenciana, así como a ese posicionamiento más a la izquierda en el PSOE con Pedro Sánchez".

"En este partido hace falta una verdadera revolución", ha manifestado, para garantizar que "desde luego, en Alicante hay gente muy capaz y solvente que forman una cantera excepcional".

32 DELEGADOS ALICANTINOS

La lista de 32 delegados ha recibido el apoyo del 90 por ciento de los 165 delegados acreditados en el 'congresillo' celebrado este domingo en Alicante y está encabezada por el que fuera alcalde de Elche, Alejandro Soler.

La propuesta consensuada ha salido adelante con 145 votos favor, 14 abstenciones y dos votos nulos. Entre primeros puestos de la lista se encuentran Sandra Martín --vicesecretaria general del PSPV de Alicante--, José Asensi, Ana Arabid, Lázaro Azorín, Nieves Lozano, Jesús Villar, Patricia Blanquer, Guillermo Sendra y Antonia Graels.