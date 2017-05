Diputación aprueba una moción contra los PGE al ser "un pucherazo en toda regla" para la provincia

Etiquetas

La Diputación de Jaén, con los votos a favor de PSOE e IU y en contra del PP, ha aprobado una moción de los socialistas en la que rechaza el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PP) para 2017 al suponer "un pucherazo en toda regla, ya que destinan a la provincia, por ejemplo, un 65 por ciento menos que en los últimos presupuestos del Gobierno de Zapatero".

"Además, no avanzan en proyectos nuevos y destinan una miseria a los proyectos que Rajoy se encontró hace seis años y que aún no ha terminado", ha argumentado en una nota el diputado José Castro ante unas cuentas que suponen "la peor cifra de los últimos 15 años". Ha lamentado que frente a las promesas inversoras que el Gobierno está haciendo en comunidades como Cataluña o País Vasco, en la provincia y en Andalucía aún se espera un plan de empleo que el PSOE "lleva años reclamando".

A su juicio, el problema no sólo está en "la pírrica inversión que reflejan los presupuestos para proyectos prioritarios, como los 5.000 euros que destina a la autovía A-81 Granada-Badajoz, que no da ni para comprar el material topográfico, sino que el problema está en que el PP no será capaz ni de ejecutar el dinero que pinta en ese presupuesto". Así, ha dicho que en los últimos cinco años, los PGE han contemplado unos 160 millones de euros para las obras de la autovía A-32 de los que finalmente se han invertido cero.

La segunda moción del PSOE para pedir al Gobierno la ejecución inmediata de las obras para garantizar el abastecimiento de agua a los municipios integrados en el Consorcio de Aguas del Víboras-Quiebrajano, con un presupuesto global de 3,6 millones de euros, según ha explicado el diputado Bartolomé Cruz, quien ha criticado que el PP tampoco se ha sumado a ella.

Ha destacado que es un proyecto que se hace más necesario que nunca porque "si el PP sigue haciendo caso omiso a esta necesidad, puede provocar que más de 200.000 habitantes a los que abastece este sistema se vean abocados a cortes de suministro y a desabastecimiento por la situación de sequía".

Cruz ha preguntado preguntó a los 'populares' cómo va a explicar a los municipios afectados que "estén exponiendo a sus ciudadanos a una situación muy grave cuando el dinero ha estado disponible a lo largo de todo 2016 y el Gobierno de Rajoy no ha sido capaz de ejecutar la obra". "Lo peor de esta situación no es que no se disponga de dinero, sino que se trata de una cuestión de falta de voluntad política de tomar la decisión de invertir un dinero que está reservado desde hace tiempo para esta obra tan necesaria", ha añadido.

LEY DE AGUAS Y EDUCACIÓN INFANTIL

Por otro lado, el PSOE se ha mostrado en contra de la moción presentada por el PP sobre la modificación de la Ley de Aguas basando su argumento en que no se especifica una propuesta alternativa de financiación para las obras de estaciones depuradoras que se deben acometer en los próximos años en la provincia.

Cruz ha precisado que ya son 64 núcleos de población en Jaén los que cuentan con una EDAR, más las cinco que la Junta tiene en obras en la actualidad y ha recordado que "mientras que la recaudación anual por el canon del agua asciende en Jaén a ocho millones de euros, las inversiones pendientes suponen más de 200 millones", por lo que ha invitado al PP a que recabe el apoyo del Gobierno central para que colabore con la financiación de estas obras que para el PSOE "son una prioridad".

De su lado, la diputada socialista María Eugenia Valdivielso ha defendido la apuesta de la Junta para mejorar la Educación Infantil de cero a tres años, por lo que el PSOE ha votado en contra de esta moción 'popular'. Ha agregado que Andalucía, con 175 millones de euros de inversión, es la comunidad autónoma que más dinero destina a esta atención "con 1.610 centros abiertos y 98.000 plazas ofertadas, lo que supone casi un cuatro por ciento más que el curso anterior".

Igualmente, ha apuntado que el decreto sobre Educación Infantil "ha nacido de un proceso de diálogo abierto con todo el sector, que dota de un marco legal con garantías jurídicas para este sistema educativo de cero a tres años y que garantiza que nadie dejará de acceder al mismo por cuestiones económicas".