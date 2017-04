Diputado del PSOE cree que la "nación" no es un concepto que deba utilizarse en las primarias, como hizo Pedro Sánchez

Etiquetas

El diputado del PSOE Ignacio Urquizu ha dicho este miércoles que la idea de España como "nación de naciones", que ha defendido el candidato a la Secretaría General Pedro Sánchez "no es una cuestión para utilizarla en una competición interna", como las primarias del partido.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Urquizu, que apoya a la andaluza Susana Díaz, ha asegurado que cada aspirante "puede poner sobre la mesa debates" pero debe hacerse "con responsabilidad". "Nos lo tenemos que tomar muy en serio para tener un proyecto de convivencia de todos", ha añadido.

El dirigente socialista ha dicho que las tesis de Sánchez --que defendía a Cataluña como una nación y a España como nación de naciones-- "no tiene que ver con lo que ha sido el PSOE", que, ha asegurado, nunca ha defendido proyectos "nacionales".

"En nuestro vocabulario la idea de nación no es un concepto que conjuguemos mucho. Somos más de ciudadanía, de una sociedad en que se respeta como se siente cada uno", ha detallado. Y ha insistido en que el concepto de 'nación de naciones' no está en la Declaración de Granada de los socialistas que contiene el modelo territorial de todos los socialistas, incluido el PSC, que defiende un modelo de España federal.

Por ello, Urquizu le ha recordado a Sánchez que "cada candidato tiene su legitimidad para abrir debates", pero que "si ha habido algún consenso por encima de nuestros problemas ha sido la Declaración de Granada", donde todos tuvieron "la misma idea de España".

Por otro lado, se ha referido a la abstención del PSOE que posibilitó el Gobierno de Mariano Rajoy, y también a la actitud de Pedro Sánchez --secretario general hasta ese momento--. "Liderazgo no es poner la vela y dejar que te lleve el viento, sino convencer a la gente cuando no esta de acuerdo contigo. No consiste en hacer lo que quiere la gente, porque eso es otra cosa", ha espetado.

Preguntado sobre si estaría dispuesto a gobernar con Podemos, ha dicho que su aspiración es que el PSOE sea el "partido mayoritario" en las próximas elecciones, pero estaría "encantado" de tener el apoyo de aliados como la formación 'morada', pero siempre que se compartan "unos puntos mínimos y esenciales", como no intentar "romper la convivencia en una sociedad".

Además, ha recordado que existe una "tradición de gobernar con partidos a la izquierda" y que así lo hace el PSOE en varias comunidades autónomas. Incluso cree que ambas formaciones pueden tener "puntos en común" y, además, existe una "coincidencia con algunos valores" aunque no compartan "muchos instrumentos". "Gobernar con partidos de nuestra izquierda lo hemos hecho en muchos lugares, y seguramente seguirá sucediendo", ha remachado.

EL PSOE NO SE ROMPE TRAS LAS PRIMARIAS

Preguntado sobre si existe riesgo de ruptura en el PSOE tras las primarias de mayo, Urquizu ha dicho que no lo cree posible, porque "los candidatos saben lo que históricamente representa el partido para mucha gente".

Con todo, cree que tampoco ayuda a mejorar la estabilidad del partido el intercambio público de mensajes entre Sánchez y el presidente de la Gestora socialista, Javier Fernández, por el lugar en el que debe comparecer Mariano Rajoy para dar explicaciones sobre los casos de corrupción en torno al PP (Sánchez quería que fuese en el Pleno del Congreso y la dirección del partido la pedirá en la comisión de investigación parlamentaria sobre la financiación del PP).

En su opinión, este intercambio es "el reflejo" de el ambiente que ha reinado en el PSOE durante los últimos meses. Por ello, ha subrayado la necesidad de que se tenga "la confianza para hablar sin necesidad de hacerlo públicamente".

"MUY INEXPERTO" PARA SER CANDIDATO

Preguntado sobre las especulaciones que le situaban como candidato para la Secretaría General, Urquizu ha dicho que "especulaban los demás", y que, pese a no tener intención de dar el paso, "agradecía el cariño y afecto" de la gente.

"Hasta hace año y medio estaba corrigiendo exámenes en la universidad. Pero lo que quiero es aprender, yo me veo muy inexperto. Creo que si algún día la tuviera (intención de presentarse) para eso necesito aprender muchísimo", ha explicado.