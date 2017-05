La Dirección del PP Cantabria pide a Diego que se posicione y "ponga fin al bloqueo" del grupo parlamentario

Etiquetas

Movellán "encuadra" la petición de 22 alcaldes de que se abra expediente a Julián Velez en la estrategia de confrontación contra la Dirección

Los vicesecretarios de la Dirección regional del PP de Cantabria dice "basta ya" a la "escalada de ataques unilaterales y desafíos" de un "reducto" del partido y pide al expresidente de la formación Ignacio Diego que se posicione públicamente y "ponga fin al bloqueo que están ejerciendo los diputados que él lidera y él dirige".

Así, le han reclamado a Diego, que es uno de los trece diputados del PP en el Parlamento de Cantabria y figura entre los nueve que no recogieron la notificación del Comité Ejecutivo Regional del partido sobre el cambio de portavoz del grupo parlamentario, que aclare "de qué lado está", si "del lado del PP" o de quienes, según la Dirección regional, "están dañando permanentemente la imagen del partido".

"Creemos que si no da explicaciones, que si no se posiciona claramente, los militantes pudieran llegar a pensar que Ignacio Diego está detrás de esta estrategia de difamación y de la escala de agresiones contra la presidenta y contra el PP. Si no da la cara, todos aquellos militantes, simpatizantes, votantes y cargo públicos pueden pensar que no ha sabido ni ha querido aceptar y acatar el resultado del Congreso y que detrás de cada agresión, detrás de cada insuto, de cada deslealtad, se encuentra un Ignacio Diego incapaz de ser parte activa de un nuevo proyecto del partido para Cantabria", ha aseverado el vicesecretario de Estrategia y Acción Política de la formación y diputado nacional por Cantabria, Diego Movellán.

El también exalcalde de Camargo, que ha ejercido de portavoz de los comparecientes en la rueda de prensa, entiende que es "responsabilidad" de Diego "poner fin" a esta situación de "agresiones unilaterales" y "desafíos" de una parte del partido y del grupo parlamentario.

Precisamente, Movellán ha anunciado que a lo largo de esta mañana se remitirá al grupo parlamentario la copia certificada que ha demandado del acuerdo del Comité Ejecutivo Regional sobre el "mandato" del relevo del actual portavoz del grupo parlamentario, Eduardo Van den Eynde, en favor de la actual presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga.

Movellán ha llamado la atención sobre el hecho de que nueve de los diputados, que ha vinculado a Diego, se hayan negado a recoger el original del acuerdo y pidan ahora una copia certificada.

El exalcalde de Camargo ha preguntado públicamente a Diego si va a "facilitar" con su acción la propuesta de "reconciliación" e "integración necesaria" que, según ha dicho, propone la Dirección regional y la presidenta del partido o si con su "inacción" va a mantener un "silencio cómplice" que, a su juicio, "lo único que busca es poner palos en la ruedas" del nuevo proyecto del PP de Cantabria.

Acompañado en la rueda de prensa por el vicesecretario de Organización y Política Social, Juanjo Alonso, y de Participación y Acción Electoral, Roberto Media, Movellán ha opinado el no posicionarde puede "dañar la magnífica trayectoria política" que --ha dicho-- Diego ha mantenido hasta ahora.

Además, ha recordado que Diego "ha dado todo" por el PP de Cantabria pero también ha advertido de que el expresidente también "le debe" al partido todo lo que ha sido en política".

REACCIÓN A LA PETICIÓN DE LOS ALCALDES CONTRA JULIÁN VÉLEZ

En la rueda de prensa, Movellán ha sido cuestionado también por la petición registrada por 22 de los 33 alcaldes del PP en Cantabria ante el Comité de Garantías Regional pidiendo expedientar al exalcalde de San Vicente de la Barquera y actual secretario de Acción Municipal del partido, Julián Vélez, por haber votado en contra de la candidata del PP a la Presidencia de la Mancomunidad de Valdáligha, Lorena García, y hacerlo a favor del candidato del PSOE, Roberto Escobedo.

Movellán ha afirmado que a la nueva Dirección regional le parece "sorprendente" que se formule ahora esta decisión "2 años después" de que Vélez, expresidente también de la Federación de Municipios de Cantabria, adoptara esa decisión.

Así, cree que este escrito se "encuadra" dentro de esta estrategia de confrontación con la nueva Dirección, de la que Vélez forma parte.

Movellán ha recordado que la anterior Dirección del partido dirigida por Ignacio Diego no adoptó ninguna medida contra Vélez como la que ahora se reclama.

((Habrá ampliación))