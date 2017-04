Una Junta Directiva del PP de Valencia tumba con gran tensión el Comité Organizador del Congreso propuesto por Beto

Etiquetas

La Junta Directiva Provincial del PP de Valencia ha rechazado este miércoles la propuesta de Comité Organizador del Congreso (COC) presentada por el presidente de la formación y candidato a la reelección, Vicente Betoret, lo que obliga a convocar una nueva Junta en los próximos días para votar otra vez y poner fecha al cónclave provincial, al que también concurrirán Mari Carmen Contelles y María José Penadés.

En la Junta, que ha transcurrido con gran tensión ante las discrepancias entre los partidarios de Betoret y Contelles, portavoz 'popular' en la Diputación de Valencia, la propuesta del presidente del PP provincial ha sido tumbada con 147 votos en contra frente a 123 a favor y 7 abstenciones.

Tras la votación, Betoret ha destacado que "los partidos rotos no ganan elecciones" y ha asegurado que nunca defenderá "subterfugios para hacer de la intriga la bandera". "No me encontraréis defendiendo la ruptura, sino propuestas constructivas para hacer más fuerte este partido", ha subrayado tras perder la votación, en la que han participado más de 250 miembros de los 450 que componen la Junta.