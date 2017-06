Durán dice que Canal Sur emitió el debate del PSOE por profesionalidad y porque levantó "un interés muy especial"

Etiquetas

El director de Canal Sur Radio y Televisión, Joaquín Durán, ha asegurado que si Canal Sur, tanto radio como televisión, ofrecieron la cobertura del debate de los tres candidatos a las primarias del PSOE el pasado 15 de mayo --donde enfrentaron posturas Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez-- fue por obedecer a "criterios profesionales periodísticos" y porque las primarias socialistas levantaron "un interés muy especial" en la sociedad.

Durán se ha pronunciado así durante la Comisión de Control parlamentaria a la RTVA ante una petición de comparecencia del grupo de Podemos y una pregunta con respuesta oral presentada por Ciudadanos en las que ambos grupos durante sus turnos de intervención han criticado que al resto de partidos no se les dé la misma cobertura en los canales andaluces. Así, el director ha asegurado que el criterio que se siguió para emitir el debate y realizar la cobertura de la primarias del PSOE obedece a los "criterios periodísticos" que, según ha dicho, estipulan dar cobertura a "todos los asuntos relevantes que tienen que ver con la actualidad" con "imparcialidad y compromiso cívico".

En esta línea, ha asegurado que Canal Sur "da el mejor tratamiento posible y más objetivo" a la información": "Los criterios básicamente son la profesionalidad en el trabajo diario, el rigor, la objetividad, la imparcialidad, la búsqueda continua de los temas que tienen carácter de servicio públicos y el compromiso público con Andalucía", ha argumentado el director, al tiempo que ha afirmado que las coberturas se realizan en función de la "información importante" y "no en base a quién perjudican o a quién benefician".

"No cabe duda de que el debate de las primarias del PSOE era un acontecimiento informativo de primer nivel", ha justificado. A eso, Durán ha añadido que "en todos los años" que lleva ejerciendo como profesional de los medios de comunicación desde la democracia, no ha conocido ningún proceso de primarias que "haya levantado la expectación mediática y social que la provocado el PSOE". "Ha despertado un interés muy especial y muy profundo en la sociedad, y esa es la importancia que le hemos dado nosotros", ha dicho.

Además, ha asegurado que parte de ese interés que ha tenido el proceso socialista ha sido otorgado por los propios portavoces de otros partidos en el Parlamento andaluz porque, según ha explicado, el las últimas sesiones "es difícil no encontrar alguna intervención en la que no se hiciera alusión directa a las primarias del PSOE" porque el tema "se ha convertido en parte de su discurso". "Hemos hecho lo que teníamos que hacer ¿En otras primarias había este interés? Que yo recuerde no y les estoy hablando de criterios periodísticos", ha insistido, al tiempo que ha ejemplificado que "no despierta el mismo interés un partido Madrid-Barcelona que un Barakaldo-Sestao".

Durán también ha argumentado que "toda la programación especial que hizo Canal Sur" durante el proceso de primarias se hizo también en otras cadenas tanto nacionales como autonómicas. Por otro lado, cuando ha sido interpelado a pronunciarse sobre si desde Canal Sur se ha hecho alguna "diferenciación" con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por haber sido una de las candidatas, Durán ha afirmado que "sí", pero que esto es algo "que ocurre en muchas campañas electorales": "Esto ocurre cuando por ejemplo un presidente de la Junta se presenta a la reelección, durante la campaña hay actos de campaña y de candidato y nuestros periodistas han hecho esta diferenciación como han hecho otros muchos", ha dicho.

Sobre los costes que ha asumido Canal Sur para la cobertura del proceso interno del PSOE, Durán ha informado de que la casa cuenta con un presupuesto para atender este tipo de acontecimientos y "no ha habido un presupuesto especial ni unos costes especiales", simplemente "se han ido asumiendo" con el presupuesto que había y en cuanto a organización "no se ha hecho nada especial", sino que se han cubierto "como cualquier otro tipo de noticia que proceden de España o de fuera de España".

Por último, el director de RTVA ha concluido que su promesa es que "cuando otros partidos" se encuentren en procesos internos similares al del PSOE se cubrirá según "los mismos criterios de profesionalidad periodística", lo cual, según ha dicho, "no significa que tengan la misma cobertura porque hay partidos que no despiertan el mismo interés".

"TRATAMIENTO DIFERENTE"

Por su parte, el parlamentario de Podemos Jesús Romero ha coincidido con que "los procesos de primarias son muy interesantes" pero ha matizado que dicho interés no tiene que tenerlo "solamente aquel en el que participe la presidenta de la Junta". "Ha habido otros procesos este año como Vistalegre II sobre el cual la cantidad y el tratamiento informativo genera ha sido muy diferente a la relativa al PSOE", ha criticado.

"Frente a esa gran cantidad de información, nos encontramos la ausencia de otra", ha insistido, al tiempo que ha solicitado "que se sigan las primarias de Podemos, de Ciudadanos y del PP como se han seguido las del PSOE" y, en este sentido, ha invitado a Durán a otorgar la misma cobertura a todos los partidos para que la sociedad "pueda conocer la vida interna de todos los partidos".

Por otro lado, la parlamentaria de Ciudadanos Albás Vives ha preguntado por el mismo tema al director de la RTVA y ha apuntado que para determinar el verdadero interés por el asunto habría que ver los índices de audiencia para saber "si todos los andaluces tenían interés en la cuestión". "Lo único que esperamos es que al igual que se ha tenido ese interés -por parte de Canal Sur-- por este debate en concreto, en el caso de que se hiciera en otro partido, también se le diera la cobertura pertinente", ha aseverado.