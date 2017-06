PSOE. LA EJECUTIVA DE SÁNCHEZ OBTIENE EL MENOR RESPALDO DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

Etiquetas

- Pierde 16 puntos respecto a la Ejecutiva que presentó en 2014. El respaldo a la Comisión Ejecutiva Federal propuesta por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido 16 puntos menor al obtenido en 2014 y es el más bajo de los últimos veinte años, incluyendo al equipo de Joaquín Almunia en 1997.La Comisión Ejecutiva Federal propuesta por Sánchez obtuvo este domingo el respaldo del 70,5% de los delegados en el 39 Congreso, con un 28,7% de votos en blanco, que se interpretan internamente como voto disconforme o de castigo.Después de la votación secreta y en urna de los delegados, el acta de la Comisión Electoral del 39 Congreso Federal arroja 956 votos a la Ejecutiva, de ellos 674 a favor, 274 en blanco y 8 nulos. El Comité Federal obtuvo el 70% de respaldo y la Comisión Federal de Ética y Garantías, el 73,4%. Aunque el sistema de votación ha variado, los resultados en porcentaje son equiparables ya que en la votación de la Comisión Ejecutiva nunca en estos últimos veinte años ha habido listas alterntivas, lo cual deja a todos los delegados con la única opción de respaldar o no a ese equipo. El respaldo a la Ejecutiva de Sánchez fue del 86,19% en 2014, aunque en aquel momento él también era ratificado en el Congreso, a diferencia de esta ocasión, cuando los delegados solo han votado a la Ejecutiva pero no al secretario general. En el congreso extraordinario celebrado en Sevilla en el que Alfredo Pérez Rubalcaba se impuso a Carme Chacón, su Comisión Ejecutiva obtuvo el 80,42% de los votos de los delegados. En los tres congresos anteriores, en los que el secretario general fue José Luis Rodríguez Zapatero, los porcentajes de respaldo a su Ejecutiva fueron superiores: 90,2% en 2000; 96,10% en 2004 y 98,92% en 2008. En el sorpresivo congreso del PSOE en el que Felipe González anunció que no presentaría su candidatura a la Secretaría General y el elegido fue Joaquín Almunia, su equipo contó con el respaldo del 97,73% de los delegados.