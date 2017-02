PATXI LÓPEZ ASEGURA QUE “NUNCA” VA A “ENFRENTAR A UNOS MILITANTES CON OTROS” Y QUE "NO HAY NADIE QUE SEA EL REFERENTE DE LA MILITANCIA DE MANERA EXCLUSIVA"

Etiquetas

- Dice que una Dirección “no puede hacer plebiscitos todos los días”. El aspirante a la Secretaría General del PSOE y diputado por Vizcaya, dijo este viernes en Fórum Europa que él “nunca” va a “enfrentar a unos militantes con otros” porque él no da “un paso en política, si piensa que su actitud divide al Partido Socialista.En el acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el aspirante a liderar el PSOE dijo que “nadie puede buscar choque de legitimidades” entre el poder de la militancia y de las decisiones del Comité Federal. López aseguró que "todos" buscan el respaldo de la militancia, pero "no hay nadie que sea el referente de la militancia de manera exclusiva". Esta frase en un mensaje directo a Pedro Sánchez que, cuando anunció su intención de recuperar el liderazgo del partido, se erigió como el 'candidato de los militantes'.Por su parte, López apostó porque la militancia “debe ser consultada en momentos de especial importancia, incertidumbre y división”, porque una dirección no debe “hacer dejación de su responsabilidad” y “no hacer plebiscitos todos los días”. “Deberíamos ser capaces de conjugar esas decisión” porque “no hay que buscar un choque de legitimidades, sería desastroso”.De esta manera respondía a la primera propuesta de Sánchez en el que propuso regular las consultas a la militancia para dar más poder a las bases en las decisiones del partido. Y aprovechó el acto para adelantar que, de ganar, le gustaría que la Ejecutiva envíe a las agrupaciones “una vez al año” un mandato con el balance de lo hecho y los objetivos que se propone.No obstante, López afirmó que, “en situaciones de especial importancia e incertidumbre y de división interna, es necesario acudir a la voz y a la decisión de los militantes”. “Es más, nunca como ahora ha sido tan necesario que los militantes con su voto directo decidan el proyecto de futuro”, añadió.Sin embargo, a la vez, apostó por “confiar en la militancia” y “asumir la responsabilidad de dirigir el Partido desde una Comisión Ejecutiva y un Comité Federal con capacidad y competencias claras para adoptar las decisiones que les correspondan y para rendir cuentas sobre ellas”.En este sentido, “nadie debe plantear estas primarias como un duelo de suma cero”. “Si alguien plantea que el que gana las primarias gana todo y el que pierde, pierde todo, no ha entendido ni lo que es una organización democrática, ni lo que necesita el Partido Socialista en estos momentos”.De esta manera, López se dirigió al resto de aspirantes, por el momento, además del exlehendakari, sólo ha dado el paso Pedro Sánchez, y dijo que este proceso de renovación del partido” debe darse en tres fases consecutivas; “primero debatir modelos y proyectos diferentes; segundo que los militantes decidan entre candidatos y propuestas; y tercero, un Congreso para integrar en el que no haya ni excluidos ni castigados”.A su juicio, es “imprescindible votar en el PSOE. Pero es necesario votar para unirlo y no para dividirlo más”, y dijo que “el debate hasta el Congreso del PSOE debe ser un debate limpio y, sobre todo, debe ser un debate sobre los temas que importan”.Por ello, apostó por “un debate de altura, grande, enriquecedor. Estamos en un momento trascendental, no solo para el PSOE, sino para la socialdemocracia y la izquierda en su conjunto”.EL "NOSOTROS" PROGRESISTAEn su intervención, López defendió que quiere “construir un proyecto político con el ‘nosotros’ político progresista de España”. Y, para ello, reconoce una “cuestión previa e inmediata”, su “primer objetivo: unir al Partido Socialista”.“Estoy absolutamente convencido de que ningún proyecto progresista se puede articular sin un Partido Socialista fuerte y unido”, enfatizó.El ex presidente del Congreso y ex lehendakari vasco reconoció el “drama interno de división” por el que ha pasado el PSOE “en los últimos tiempos”. “Y que, como drama desgarrador, lo ha vivido la militancia socialista que ha tenido que asistir, incluso, a la puesta en escena de espectáculos poco edificantes que hemos dado”.Pero, “ya basta”, dijo López, porque “es tiempo de poner fin a esta situación. Es hora pasar página y abrir un nuevo tiempo”.Apostó por la unidad pero no convertirla en un “lema propagandístico” porque “la unidad no se proclama, se practica. La unidad es el resultado de una cultura democrática dentro de nuestra organización. La unidad se construye aceptando las diferencias internas. La unidad exige reconocer a todos los militantes igual legitimidad en la defensa de sus posiciones. Y la unidad se construye, sobre todo, asumiendo que tenemos que colaborar personas que tenemos ideas diferentes.López insistió en que su “primer empeño” será “dejar atrás la división y empezar a sumar ideas, voluntades y compañeros y compañeras que aunque pensemos diferente, queremos (como socialistas que somos todos) lo mejor para nuestro partido.“Yo nunca voy a enfrentar a unos militantes con otros, ni voy a buscar un choque de legitimidades entre diferentes formas de elección y de decisión. Porque la esencia misma de la democracia es la coexistencia de sistemas diferentes de representación y de elección que se complementan”, añadió.Por último, López aseguró que plantea el Congreso del PSOE como el “inicio de un nuevo viaje al nuevo socialismo”. “Nadie puede buscar solo y por sí mismo la solución. Debe ser una tarea colectiva, de todos los socialistas, y de todos los que participan en el ‘Nosotros’ político progresista”.Al acto informativo, acudieron líderes territoriales del PSOE como la secretaria general del PSOE-Madrid, Sara Hernández; la del PSE, Idoia Mendía; y el del PSOE de Murcia, Rafael González Tovar. Así como algunos diputados como Meritxell Batet; la portavoz del PSOE y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Puri Causapié; o el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.