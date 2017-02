ERREJÓN HACE UN GUIÑO A LA UNIDAD CON IGLESIAS PERO EL SECRETARIO GENERAL PIDE "ELEGIR" ENTRE AMBOS PROYECTOS

Etiquetas

Podemos evidenció este sábado la fractura irreconcilible que existe entre sus dos principales dirigentes. Íñigo Errejón defendió su proyecto político para el partido y a la vez pidió el voto como secretario general para Pablo Iglesias, pero el actual líder morado rechazó ese gesto para recuperar la unidad y contestó que "no pasa nada por elegir en política”.Hoy era una cita importante para Podemos, que no quería convertir la II Asamblea Ciudadana de Vistalegre del 11 y 12 de febrero en un plebiscito entre Iglesias y Errejón pero evidenció que el rumbo hacia el enfrentamiento entre ambos liderazgos es inevitable.Iglesias presentó su lista pasadas las 10.30 horas de la mañana en la Fundación Diario Madrid, una hora que hacía presagiar que ‘pisaría’ el acto de Errejón de las 12.00 en los cines Palafox de la capital. Ambos lugares son cercanos, pero el ambiente que se vivía en uno y otro lugar resultó bien diferente.El candidato a la reelección de la Secretaría General y su equipo acompasaron la entrada al ritmo de ‘People have the power’, de Patti Smith. Acto seguido, Iglesias realizó una breve intervención en la que enumeró a todos los miembros de su lista y sus profesiones. Reservaba para el final del acto una reprimenda para Íñigo Errejón. “A los compañeros que dicen ‘queremos un Podemos contigo, Pablo, pero sin tus ideas y sin tu equipo’. Compañeros, digamos la verdad, no pasa nada por elegir en política”, espetó Iglesias en una evidente respuesta a la tesis expuesta por su secretario político. El llamamiento de Errejón desde los cines Palafox a que los inscritos apoyen su candidatura y, por otro lado, una Secretaría General encarnada por Pablo Iglesias no contó con el beneplácito del líder de Podemos. Lejos de agradecer el respaldo a su secretario político, Iglesias instó a desenmascararse y decir “la verdad” sin tapujos.El mismo día en el que el portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados exponía su proyecto para ‘Vistalegre II’, el secretario general le contraprogramó con la presentación de su candidatura, donde llamó a evitar enfrentamientos públicos: “Nunca más se nos puede ver en los medios de comunicación utilizando relatos para atacarnos”.LLENAZO DE ERREJÓNErrejón hizo su aparición a ritmo de batucada frente a 800 personas en un acto propio de campaña para Vistalegre. En medio del escenario, llamaba la atención una gran pancarta con su silueta y la de Iglesias, en la que se podía ver a ambos cogidos del hombro. Una imagen que minutos más tarde verbalizaba el propio Errejón al pedir el voto para Iglesias como secretario general del partido. “Yo os pido el voto para Pablo Iglesias como secretario general y, al mismo tiempo, para los documentos de ‘Recuperar la ilusión’(el proyecto erejonista)”, dijo ante un público entregado con su ideario. Errejón protagonizó un acto estructurado en dos partes: una entrevista ‘íntima’ con la actriz y economista Marta Flich y la presentación de todo su equipo, incluido el también actor Pepe Viyuela, que cierra la lista de su candidatura y quien también puso el broche de oro a este evento relatando una parte del texto de Juan Mayorga, ‘El cartógrafo’. El secretario Político de Podemos defendió en todo momento no obligar a elegir a la militancia entre Iglesias y él, sino trabajar “codo con codo” en una organización para la que reclamó “diez, cien, mil dirigentes populares” que asuman en el futuro el rumbo de Podemos.Iglesias fue claro en este punto: en Podemos se han puesto de manifiesto "dos equipos" y "dos liderazgos" diferentes y ahora toca a las bases elegir entre uno y otro. En el primer día de las votaciones para elegir, precisamente, el rumbo que debe tomar el partido, los dos actos convocados por Iglesias y Errejón sirvieron para contrastar las ideas tan diferentes que quieren cada uno de ellos para Podemos.Dentro de una semana, el Palacio de Vistalegre de Madrid acogerá, más de dos años después del primer congreso, la segunda asamblea de Podemos. Hasta ese día, Iglesias y Errejón darán la batalla política. Queda campaña por delante ante la incertidumbre de cómo quedará después del cónclave un partido de apenas tres años de existencia.