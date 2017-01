(AVANCE) ERREJÓN PROPONE NO ASIGNAR MÁS DE UN CARGO A UNA MISMA PERSONA EN PODEMOS

Etiquetas

- También que los miembros de la Ejecutiva no puedan ser secretarios generales autonómicos, como ocurre actualmente con Pablo Echenique. El documento que el secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón, defenderá en la asamblea estatal que celebrará el partido en febrero pide limitar el número de cargos internos que ostenta una misma persona y que los miembros del Consejo Ciudadano Estatal no sean secretarios generales autonómicos.El equipo de Errejón, ‘Recuperar la ilusión’, lo explica en un vídeo de poco más de dos minutos de duración en el que expone el contraste de este modelo con el que surgió de la asamblea ‘Vistalegre I’, en octubre de 2014. La campaña iniciada hoy circula a través de Twitter con el ‘hashtag’ '#EnsancharPodemos'. “En Vistalegre I construimos un tipo de organización centralista y concentrada para un ciclo acelerado de elecciones” y ahora en el ciclo que se abre para la formación morada, aclaran, es necesario “descentralizar” y “democratizar para ganar”. También explican que el modelo organizativo actual necesita “aumentar tripulación y desplegar velas”, por lo que mientras que en 2014 el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, eligió a su Ejecutiva, los ‘errejonistas’ plantean ahora que cada miembro cuente con un voto y la Ejecutiva sea elegida por el Consejo Ciudadano Estatal. Otra de las propuestas del equipo de Errejón es la repartición de responsabilidades en el partido con “limitación de cargos”. Es decir, una persona, un cargo orgánico, y que los miembros del Consejo Ciudadano Estatal no puedan ser “a la vez” secretarios generales autonómicos. Con este último planteamiento, los ‘errejonistas’ romperían con el actual modelo de la Secretaría de Organización, que ostenta Pablo Echenique, que a su vez es secretario general de Podemos en Aragón.