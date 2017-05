Elorza dice que la alternativa a Sánchez es "la negra sombra de una gran coalición" que "descompondrá" el PSOE

Etiquetas

Cree que se quiere "eliminar otra vez" al exsecretario general para "tutelar de nuevo a la militancia del PSOE"

El diputado vasco del PSOE Odón Elorza ha asegurado que la alternativa a Pedro Sánchez para liderar el partido en las primarias del próximo 21 de mayo "es el puro continuismo, un modelo de partido de notables y la negra sombra de una gran coalición" con el PP, "que solo puede traer, a corto plazo, la descomposición" de su formación.

Además, ha denunciado que se quiere "eliminar otra vez" a Sánchez para "tutelar de nuevo a la militancia del PSOE", y ha insistido en que, si el exsecretario general gana, "no habrá ruptura en el PSOE ni escisión ni podemización de socialistas ni se romperá España".

En un post colgado en su blog, titulado 'Quieren tutelar nuestra Libertad', recogido por Europa Press, ha emplazado a no tener "ningún miedo" el 21 de mayo y a comportarse "como socialistas respetuosos" en las elecciones primarias.

"Pensad siempre que tenemos las convicciones de nuestro lado, el recuperado orgullo de ser socialistas y la fuerza de la épica para soportar, vencer y reconstruir la unidad del PSOE", ha apuntado, para llamar a no resignarse y no dejarse "llevar por el enfado". "No permitáis que tutelen vuestra libertad de elección como socialistas el domingo 21M", ha señalado.

El diputado vasco ha manifestado que "importantes empresas de comunicación, que no están jugando limpio en estos largos meses de primarias, sumando a diario crónicas y editoriales tendenciosos, han iniciado su ofensiva final".

"Tampoco ayudan a favorecer una cultura democrática de debate de ideas en las primarias quienes, desde la conocida conspiración y apoyados desde dentro, solo persiguen eliminar otra vez a Sánchez y tutelar de nuevo a la militancia del PSOE", ha indicado.

Tras señalar que pretenden que los que apoyan a Sánchez "vuelvan al redil" y renuncien "a ser alternativa y limitarles al papel de la alternancia política", ha considerado que "quieren garantizarse que en las próximas elecciones municipales, autonómicas o generales el PSOE rechace cualquier entendimiento con otras fuerzas de la izquierda". "Buscan domesticar al PSOE y aislarlo", ha apuntado.

"EL VOTO DEL MIEDO"

En este sentido, ha destacado que "grupos de poder también se suman a la campaña orquestada del voto del miedo entre los socialistas". "Pero, frente a lo que dicen, ante el raca-raca de los agoreros, no habrá ruptura en el PSOE ni escisión ni podemización de socialistas, ni se romperá España ni se acabará el mundo tras el 21M. Los problemas reales de la gente, que lo que más nos preocupa, seguirán estando ahí", ha señalado.

Odón Elorza ha afirmado que están "deseando acabar con tanta falsedad y difamación, haciendo que las primarias las gane la credibilidad del PSOE de la mano del proyecto colectivo de Pedro Sánchez, un proyecto autónomo y de regeneración".

"Queremos hacer posible una democracia interna más participativa, reforzar la identidad y los valores del PSOE en el espacio de la izquierda y entre la mayoría social, y aportar soluciones alternativas a las de la derecha para resolver los graves problemas de millones de familias acosadas por la desigualdad, la precariedad, la exclusión y las grandes incertidumbres vitales", ha subrayado.

De esta forma, ha explicado que su proyecto es "la nueva socialdemocracia, y basta con leerlo para compartir su coherencia". "Plantea medidas sostenibles para responder a los nuevos desafíos y fenómenos del siglo XXI en un mundo globalizado y una estrategia clara para afrontar la compleja tarea de refundar la socialdemocracia europea que lleva años en crisis", ha indicado.

En su opinión, "la otra opción" que se ofrece, "sin entusiasmo ni coherencia, es el puro continuismo, un modelo de partido de notables y la negra sombra de una gran coalición que solo puede traer, a corto plazo, la descomposición del PSOE como ha ocurrido con otras organizaciones socialistas europeas". "No os resignéis, no os dejéis llevar por el enfado, ni permitáis que tutelen vuestra libertad de elección como socialistas el domingo 21M", ha concluido.